Ilusión y nervios en la UPCT ante el inicio de un curso plenamente presencial

"Me han dicho que es un estilo muy distinto al instituto y no sé cómo me voy a adaptar, pero iré conociendo gente y viendo cómo cada profesor enfoca su asignatura", ha comentado en el Campus Muralla del Mar la cartagenera Laura Calero. "Será un cambio bastante grande y va a ser difícil, pero nos adaptaremos", ha respondido a su lado la alumna de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación María Domingo, de Alcantarilla.

La vacunación ha permitido el retorno a las aulas, tanto para sesiones teóricas como prácticas, pero se mantienen las medidas de prevención: mascarilla obligatoria en todos los espacios de los campus, ventilación, gel hidroalcohólico y aforos reducidos a una distancia interpersonal de 1,2 metros.

"En las clases de dos horas haremos una pausa para estirar las piernas y evitar la concentración de aerosoles", ha explicado a sus alumnos del Máster en Ingeniería Industrial el vicerrector de Profesorado, Luis Javier Lozano.

La alta asistencia a las clases en el primer día del curso ha reflejado el anhelo del alumnado por la docencia presencial. "Espero que se pueda venir todos los días, porque la semipresencialidad no es algo que nos interese a los estudiantes", ha señalado Jorge López ante la primera jornada de su carrera en Ingeniería Telemática, que ha elegido porque "es la que más se adapta a mis gustos y las salidas profesionales que busco", además de que "amigos que han venido aquí me han hablado bastante bien de esta universidad".

También partidario de la plena presencialidad, el alumno de segundo curso de Ingeniería Electrónica Hugo Martínez se mostraba confiado en que "este curso todo fluya más, porque en las sesiones online pierdes enseguida la concentración". Especial interés tiene en la realización 'in situ' de todas las prácticas, dado que "no tiene nada que ver hacerlas en un portal online que en el laboratorio, aprendiendo a manejar los instrumentos".

Las clases serán todas presenciales, salvo que tras las sesiones de presentación y una vez que concluya la matriculación, el próximo día 15, las direcciones de los siete centros docentes identifiquen asignaturas cuya afluencia de alumnos pueda superar el límite de aforo establecido para garantizar la distancia interpersonal fijada por el Ministerio de Universidades.

En estos supuestos se desdoblará el grupo y la asistencia será rotatoria por semanas, emitiéndose en streaming para el resto de matriculados. Los profesores tendrán también la opción de subir al Aula Virtual las clases que graben en las aulas, según acordó el Consejo de Gobierno de la UPCT el pasado viernes.

En el caso de las actividades docentes de carácter práctico se realizarán también en formato presencial para los estudiantes siempre que el aforo de los espacios lo permita, y atendiendo al número de subgrupos de prácticas de laboratorio, de aula de informática, de campo o planta, seminarios, conferencias, visitas técnicas o mesas redondas que se hayan establecido en base a la normativa en vigor y los recursos materiales y humanos disponibles.