ERC pide a Colau no iniciar la fase 2 del puerta a puerta de Sant Andreu si no hay cambios.

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha pedido este martes al Gobierno de Ada Colau no pasar a la segunda fase del sistema de recogida de residuos puerta a puerta en el barrio de Sant Andreu hasta que no rectifiquen el servicio.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas junto a los concejales republicanos Montserrat Benedí y Max Zañartu coincidiendo con el día en el que se ha iniciado el periodo informativo de la segunda fase del sistema, que empezará el 18 de octubre.

Para Maragall, no tiene sentido avanzar en la aplicación del puerta a puerta si no se aplican "las medidas imprescindibles para que el sistema funcione" y ha criticado que el Gobierno municipal no haya planteado bien el servicio ni lo haya explicado al vecindario.

Ha lamentado que no se hayan aplicado los cambios que pidió ERC y que se aprobaron en comisión en junio, como ajustar el servicio a los horarios de comercio y restauración, implementar contenedores comunitarios, simplificar y dignificar la recogida del textil sanitario, aumentar los recursos destinados a limpieza y al servicio de plagas, mejorar la accesibilidad y eliminar el ruido provocado por los camiones de recogida.

Maragall también ha manifestado su disconformidad por cómo se ha tratado a los vecinos y se ha gestionado el proceso de participación: "Dejen de menospreciar a los vecinos y vecinas y de dañar el concepto de puerta a puerta".

Partidarios de este sistema

Por otra parte, ha insistido en que los republicanos son "absolutamente partidarios" del sistema porque considera que es el presente y futuro para muchas zonas de la ciudad.

"El Ayuntamiento no está en condiciones de empezar bien en el nuevo territorio, primero resuelvan lo que no se está haciendo bien", ha concluido Maragall.