La Filmoteca d'Estiu obté 8.492 espectadors i una mitjana de 314 persones per sessió

Si en 2020 es va fixar un aforament del 30% pel que fa a la capacitat del recinte per la normativa de la covid-19, en 2021 s'ha fixat l'aforament en un 50% per a garantir les condicions de seguretat i comoditat dels espectadors. Com a novetat d'enguany, s'ha iniciat la venda d'entrades 'online' a través de la web de l'IVC. En total s'han projectat 12 pel·lícules en 27 sessions.

A més de l'habitual cicle amb les millors pel·lícules de l'any en versió original i la revisió de grans clàssics, la programació de la Filmoteca d'Estiu ha retut homenatge a Luis García Berlanga l'any de la celebració del seu centenari. La Filmoteca d'Estiu de 2021 va esgotar les entrades en sis sessions.

La pel·lícula més vista ha sigut 'Nomadland' (2020), de Chloe Zhao. La guanyadora de l'Oscar a la millor pel·lícula va ser vista per 1.597 espectadors i va esgotar les entrades en les seues tres sessions. També va esgotar les entrades de les seues dos sessions la danesa 'Otra ronda' (2020), de Thomas Vinterberg, millor pel·lícula en els Premis de l'Acadèmia Europea i Óscar a la millor pel·lícula estrangera. 'Otra ronda' va ser vista per 1.098 espectadors. 'Las niñas' (2020), de Pilar Palomero, que va obtindre el Goya a la millor pel·lícula, va ser vista per 951 persones i va esgotar localitats en una de les seues dos sessions.

BERLANGA A LA FILMOTECA D'ESTIU

Dins de les activitats de l'Any Berlanga impulsades per la Filmoteca de l'IVC, figura el cicle 'Berlanga y la comedia', organitzat en col·laboració amb l'Aula de Cinema de la Universitat de València. El cicle no només arreplega pel·lícules de Berlanga, sinó també comèdies relacionades amb el cineasta valencià.

Aquest cicle commemoratiu es va iniciar al juliol en el cicle 'Nits de Cinema al Claustre' i va prosseguir a l'agost en la Filmoteca d'Estiu, amb la projecció de quatre pel·lícules. El clàssic 'Bienvenido, Mister Marshall!' (1953) va inaugurar l'edició d'enguany de la Filmoteca d'Estiu i va ser vist per 703 espectadors en les seues dos sessions.

El cicle 'Berlanga y la comedia' continua a partir del 17 de setembre, ja dins de la nova temporada de la Filmoteca de València, amb la projecció, entre unes altres, de 'Calabuch' (1956), primera pel·lícula de Berlanga rodada a Peníscola; 'Milagro en Milán' (1951), comèdia emblemàtica del neorealisme dirigida per Vittorio de Sica; i 'La kermesse heroica' (1935), de Jacques Feyder, un clàssic admirat pel mestre valencià.

De les dotze pel·lícules que han conformat la programació de la Filmoteca d'Estiu de 2020, quatre clàssics del cinema s'han projectat en versió original amb subtítols en valencià: 'Gilda'(1946) de Charles Vidor, 'Crash'(1996) de David Cronenberg, 'Pasaporte para Pimlico' (1949) d'Henry Cornelius i 'Carretera asfaltada en dos direcciones'(1971) de Muntanya Hellman.

També s'ha projectat en versió original en valencià 'La mort de Guillem'(2020), de Carlos Marqués-Marcet, un llargmetratge que va obtindre diversos premis i nominacions en els Premis de l'Audiovisual Valencià de 2020. De les 27 sessions de la Filmoteca d'Estiu, onze han sigut en valencià.