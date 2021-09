Cvirus.- El Consell aprovarà hui una desescalada "progressiva i prudent" de les restriccions a la Comunitat

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença a petició pròpia en la Diputació Permanent de les Corts divendres passat ja va anunciar que les bones dades epidemiològiques, la caiguda de la incidència i l'impuls de la vacunació "obri les portes a un nou escenari de reobertura".

"Si es manté l'actual tendència positiva i d'acord amb el consell dels experts, podrem donar inici a un procés de reobertura progressiva i de desescalada prudent", va assenyalar en el parlament valencià. De fet, la Generalitat valenciana no ha tornat a sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) una nova pròrroga del toc de queda per a cap municipi ni de la limitació de les reunions socials a 10 persones.

Precisament, la Comunitat valenciana va tancar la setmana amb una incidència acumulada a 14 dies de 155,10 casos per 100.000 habitants, a cinc punts d'abandonar el risc alt per a entrar en risc mitjà.

La Federació d'Oci, Turisme, Joc (Fotur) sol·licita, davant aquesta reunió, que, en la reunió del pròxim dilluns de la Comissió Interdepartamental per a decidir la desescalada, es permeta obrir al sector de l'oci fins a les 3.30 hores en una primera fase, així com que es permeta ballar amb mascareta.

D'altra banda, l'Associació Empresarial de Residències i Servicis d'Atenció a la Dependència de la Comunitat Valenciana (AERTE) reclama que amb aquesta desescalada s'aprove la recuperació del contacte físic a les residències i s'elimine la reserva de les 1.400 places per a aïllaments en centres per a atendre a totes les persones que es troben en llista d'espera per a accedir a un centre residencial.

Entre les restriccions vigents fins a aquest dilluns, es troba el toc de queda en 68 municipis de més de 5.000 habitants entre la 01.00 i les 06.00 hores i la limitació de reunió d'un màxim de 10 persones en aquests municipis o el tancament de l'hoteleria i la restauració a les 00.30 hores mentre que l'aforament per a esdeveniments en espais oberts es va augmentar de 3.000 a 4.000 persones.