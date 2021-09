La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, niega que las desavenencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre cómo abaratar la factura de la luz vayan a causar daño a la coalición. En una entrevista en RTVE, Calviño ha pedido bajar "un poco el grado de crispación y asegurar unos Presupuestos Generales del Estado que permitan al Gobierno tomar las medidas económicas que el país necesita". A su juicio, "el Gobierno de coalición tiene muy buena salud, queda mucha legislatura", y ha pedido centrarse en "seguir actuando para responder a necesidades y expectativas de los ciudadanos".

Respecto al recibo de la luz, Calviño ha insistido en que su Gobierno toma decisiones "eficaces" y se mueve "en lo legalmente posible" dentro de la regulación europea, aunque no renuncia a intentar cambiar el marco regulatorio europero para adaptarlo a la transición ecológica. "Tenemos que tomar medidas adecuadas y no atajos que nos lleven a problemas en el futuro ", ha dicho antes de exponer que el precio de la luz no depende de si la eléctrica que lo suministra "es pública o privada".

También se ha referido a las propuestas que llegan desde el Partido Popular para abaratar la luz, que ha calificado de "mancha de tinta de calamar", porque, dice, "no responden a las que hay que tomar".

Subida del SMI en octubre

Por otra parte, la vicepresidenta económica ha urgido a los agentes sociales a alcanzar un acuerdo para una subida consensuada del salario mínimo interprofesional. Sin querer anticipar de cuánto será la subida, sí ha defendido que los parámetros no deben poner en riesgo la creación de empleo, sobre todo el juvenil. La ministra quiere que la subida se apruebe en septiembre, preferentemente por consenso, para ser aplicada en el último trimestre del año.

Preguntada por si habrá una nueva prórroga de los ERTE, en los que todavía hay inmersos 270.000 trabajadores, Calviño ha dicho que el Gobierno intentará una "transición" de los ERTE a un modelo más permanente, que no deje sin cobertura a los trabajadores de sectores que todavía no han recuperado la normalidad prepandemia. Para esta "transición" convocará a los agentes sociales a definir parámetros como qué sectores afecta, bonificaciones a la seguridad social o incentivos para la reactivación del empleo.

Prioridad: aprobar los PGE

La ministra ha confiado en que España disponga de unos nuevos PGE (presupuestos generales) el 1 de enero, como cualquier "país normal", que permitan seguir aplicando la canalización de los fondo europeos. Calviño es "optimista" y espera que sus cuentas reciban los apoyos necesarios en un Parlamento fragmentado. "Es el momento de impulsar la recuperación y de que todos rememos en la misma dirección para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad".

La ministra ha defendido que sus presupuestos responden a la visión del 95% de la población española. "No veo por qué no puede darse un acuerdo transversal para apoyar los presupuestos que necesitamos en estos momentos", ha dicho cuestionada sobre si cree que el PP validará los PGE.

En relación a los fondos europeos por la pandemia, Calviño ha recordado que España recibirá 140.000 millones (una cantidad semejante a la recibida por el país desde su adhesión a la UE hace tres décadas). Y espera que poco a poco se vaya notando la entrada de dinero en planes que respondan "al reto de un crecimiento verde, digital y justo desde el punto de vista social y de género".