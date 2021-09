Vacunar-se sense cita serà possible des de demà en la Comunitat Valenciana

Els 133 punts de vacunació massiva de la Comunitat Valenciana, entre els quals destaca l'habilitat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, immunitzaran a partir de demà sense necessitat de cita prèvia. La Conselleria de Sanitat vol així ‘repescar’ a tots els valencians majors de 12 anys que encara tenen pendent l'administració de la primera dosi enfront de la Covid-19.

La programació d'aquesta setmana contempla l'administració de 173.156 dosis, segons van informar ahir fonts d'aquest departament. Sobre aquest tema, la consellera, Ana Barceló, va subratllar que la vacuna «protegeix individual i col·lectivament» i per això «és important que aquells valencians que encara no s'hagen immunitzat s'acosten als punts de vacunació, per a protegir-se i protegir-nos».

Segons va manifestar, la intenció de la conselleria és «donar totes les oportunitats possibles als qui encara no s'hagen vacunat per a continuar augmentant la cobertura de protecció enfront de la Covid19, per això els punts de vacunació estaran oberts per a la immunització sense cita durant tot aquest mes de setembre», va afegir.

A més de les dosis que s'administren sense cita, aquesta setmana està previst inocular 173.156 dosis dins del pla de vacunació programat, que es troba en la fase final i està fonamentalment centrat en finalitzar la pauta completa en el grup d'edat més jove.

En aquest sentit, la majoria de les dosis que s'administraran de Pfizer, més de 124.000, van destinades a les persones d'entre 39 i 12 anys (nascuts entre 1982 i 2009), que estan pendents de la segona dosis i, per tant, completaran la seua pauta de vacunació. A més, amb les dosis de Pfizer s'han programat, en el marc de l'estratègia de recaptació, prop de 19.000 citacions de persones que estan pendents de vacunar.

Quant a la vacuna de Moderna, es destinen aquesta setmana 18.807 dosis per a persones d'entre 39 a 12 anys pendents de completar la pauta. A més, s'administrarà la vacuna de AstraZeneca a les persones que tenen pendent la segona dosi i Janssen a persones d'institucions penitenciàries o per a recaptació de persones pendents de vacunar.

Per laboratoris, durant aquesta setmana està planificada l'administració de 153.316 dosis de Pfizer. D'altra banda, s'inocularan 18.961 dosis de la vacuna de Moderna. D’AstraZeneca s'inocularan 854 dosis i, finalment, de Janssen s'inocularan 25 dosis.

D'altra banda, el Govern valencià reunirà hui la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront de la Covid-19 per a aprovar una desescalada «progressiva i prudent» de les restriccions que estan vigents en la Comunitat Valenciana des del passat 17 d'agost fins a les 23.59 hores d'aquest dilluns. Així ho va avançar la consellera Barceló en la seua compareixença a petició pròpia en la Diputació Permanent de les Corts divendres passat, on va anunciar que les bones dades epidemiològiques, la caiguda de la incidència i l'impuls de la vacunació «obrin les portes a un nou escenari de reobertura».

De fet, la Generalitat no ha tornat a sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) una nova pròrroga del toc de queda per a cap municipi ni la limitació de les reunions socials a 10 persones. Precisament, la Comunitat valenciana va tancar la setmana amb una incidència acumulada a 14 dies de 155,1 casos per 100.000 habitants, a cinc punts d'abandonar el risc alt per a entrar en risc mitjà.

La Federació d'Oci, Turisme i Joc (Fotur) sol·licita, davant aquesta reunió, que es permeta obrir al sector de l'oci fins a les 3.30 hores en una primera fase, així com ballar amb màscara en els locals.

Mesures vigents fins hui

Fins a la mitjanit estaran vigents el toc de queda nocturn en 68 municipis de més de 5.000 habitants i la limitació d'un màxim de 10 persones en les reunions en aquestes localitats, així com el tancament de l'hostaleria i la restauració a les 00.30 h.