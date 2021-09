Ana Rosa estrena temporada, "luchando contra gigantes", subida en lo más alto de un molino de viento

Llega el primer lunes de septiembre y con él inicia oficialmente la nueva temporada televisiva. Ana Rosa Quintana ha vuelto este 6 de septiembre a su programa y ha querido hacerlo por todo lo alto, y esta vez literalmente. La presentadora ha estrenado temporada subida en una torre eólica, armada con casco y arnés la comunicadora ha desafiado a las alturas en mitad de la nada.

"Cervantes escribió la historia de un hidalgo que luchaba contra gigantes, que eran molinos de viento, porque quería cambiar el mundo, quería cambiar las cosas. A final se rindió, no cambió, hay cosas que es difícil cambiar, pero nosotros lo vamos a intentar por eso nos hemos venido a estos gigantes, estos molinos del siglo XXI, estos molinos que nos dan energía limpia. Por cierto, de energía vamos a hablar mucho como pueden imaginar por la subida de la luz", ha empezado diciendo Ana Rosa en su presentación para esta nueva temporada.

La presentadora ha hecho un recorrido por algunos de los temas de actualidad más importantes y ha prometido nuevos e innovadores reportajes de investigación y exclusivas de su equipo. "Todo con pluralidad, todo con libertad", ha sentenciado mientras la cámara grababa un plano completo desde lo más alto de la torre eólica. Justo después, han dado paso al directo donde Quintana ha aparecido vestida de blanco luciendo bronceado después de sus vacaciones.

"Nos hemos subido a lo más alto con la luz más alta de la historia. Buenos días. "Misión cumplida", esta define la actuación del Gobierno este verano, la pronunció Sánchez en un acto para ponerse la medalla del trabajo de nuestro ejército en Afganistán. Nuestros militares se jugaron la vida evacuando a familiares, pero el mérito es del ejecutivo. El presidente ha estado aislado en Lanzarote y salió de la trinchera para ponerse los galones y apuntarse los méritos de la tropa", ha comentado la presentadora en directo.

Ana Rosa ha acusado al presidente Biden y a occidente de abandonar a millones de mujeres que "serán encarceladas en un burka". Además, la conductora de El programa de Ana Rosa ha hablado también de los precios históricos en la factura de la luz y de cómo la pobreza energética afecta a miles de familias españolas. Con el plató a oscuras, Quintana ha pedido directamente al conjunto del Gobierno que baje el precio de la luz.

"Piensen, sean creativos para que se les encienda la bombilla. Decía Einstein que los países siempre han salido de las crisis gracias a las ideas que generan la incertidumbre. No nos digan que no hay luz al final del túnel. No utilicen la electricidad solo para abrir puertas giratorias y colocar enchufes. Si fueron capaces de confinar a 47 millones de personas, también puede bajar la luz. Entonces, sí, señor presidente, entonces habrá hecho su trabajo, podrá decirnos a la cara sin sonrojarse eso de 'misión cumplida'", ha sentenciado la comunicadora.