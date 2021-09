Tu horóscopo diario: lunes 6 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 6 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes la sensación de que te estás perdiendo algo divertido o hermoso de la vida y eso no es nada bueno para ti. Si sientes eso, deja ya de darle vueltas a cosas tristes y ponte en movimiento. Tienes muchas oportunidades y opciones, no lo olvides.

Tauro

Hay una persona que se acerca a ti para explicarte algo importante. Aunque no estés de acuerdo con sus opiniones, lo mejor que puedes hacer es escucharle con calma y evitar cualquier tipo de discusión o debate. No merece la pena que te disgustes.

Géminis

Te gustará cuidar de algo a lo que tienes mucho cariño, puede ser un animal o cualquier otra cosa que te hace la vida más amable, y en eso vas a implicarte y a invertir tiempo y dinero. Pero te hará muy feliz y no te importarán esos esfuerzos.

Cáncer

Esa vuelta a la rutina y al ejercicio te empieza a funcionar bien. Cuanto más te dediques a ello, más te gustará y mejor rendimiento para tu organismo vas a sacar. También mejora tu imagen y lo notas mucho. Eso te pondrá de buen talante.

Leo

Es hora de plantearte una nueva actividad en la que te veas con comodidad pero que te sirva para tranquilizar tu mente. Quizá la meditación sea un camino muy adecuado para sentirte mucho mejor. Probar no te costará nada, hazlo.

Virgo

Sentirás mucha satisfacción con los resultados de algo que has organizado, un evento relacionado con algo social o popular, en lo que te has implicado mucho personalmente. Pero será un éxito y te felicitarán por ello. Compártelo.

Libra

Alcanzar una meta, llegar a lo más alto, es una inspiración sana, pero eso no significa que te dejes llevar por un imposible. Es importante que equilibres tus fuerzas y tus deseos para poder llevarlos a cabo. Si mides bien todos los elementos, avanzarás.

Escorpio

El beneficio de otros puede ser el tuyo también. Hoy tendrás la inteligencia suficiente para verlo, lo que hará que te sientas bien si ayudas a que esas personas lleguen a sus metas antes que tu. Más adelante tendrás tu premio.

Sagitario

No hay nada malo en la ambición, siempre y cuando sea un trabajo personal que no conlleve algún movimiento que perjudique a alguien de una manera retorcida. Ve a por todas, pero en línea recta. No dejes que te tienten otros caminos.

Capricornio

Levantas cierta admiración y envidia porque ahora muestras tu fuerza de voluntad en todo, y por supuesto en algo que tiene que ver con la imagen y que a otros u otras les cuesta más esfuerzo que a ti. Puedes sentir mucha satisfacción.

Acuario

Te gustará dedicarte a algo relacionado con ciertos placeres, como los de la mesa o algo que tenga relación con los sentidos o las sensaciones de cualquier tipo. Ten cuidado de hasta donde te dispones a llegar. Hay algo que puede resultar dañino.

Piscis

Necesitas información, probablemente legal, para decidir si sigues con un tema que puede implicar muchos pasos y quizá alguna complicación. Debes valorar bien si te merece la pena o es solo un arrebato que luego después puede traer consecuencias.