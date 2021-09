La Vuelta al Cole comenzará este lunes sin todas las rutas de transporte escolar operativas en los centros públicos

La Vuelta al Cole, que se iniciará mañana de forma escalonada en la Región de Murcia, no contará con todas las rutas de transporte escolar operativas en los centros públicos, ya que no se prestará el servicio en su totalidad al no llegar a un acuerdo con el Gobierno regional.