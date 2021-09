La no renovación del CPGJ marca el inicio del año judicial

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, inaugura este lunes el año judicial en un acto que presidirá el Rey Felipe VI y al que acudirán las mayores autoridades del país. Será la octava vez que Lesmes sea el encargado de protagonizarlo, siendo esta la tercera ocasión en la que lo hace estando en funciones, una situación que parece lejos de resolverse. Después de más de mil días con el mandato de los miembros del CGPJ caducado, los puentes de la negociación entre el PSOE y el PP están rotos, a juzgar por las declaraciones de miembros de uno y otro partido.

Es por ello que Lesmes aludirá a esta situación en su intervención, en la que se prevé que apremie a los dos partidos mayoritarios a alcanzar un acuerdo que ponga fin a una situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces nunca antes vista. Ya lo hizo el pasado año. "Es la propia Constitución la que fija cinco años de duración del mandato de cada consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones", dijo.

La última renovación se ejecutó en diciembre de 2013, bajo la mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy. En el mismo mes, aunque de 2018, finalizó el mandato de los miembros del Consejo. Desde entonces, PSOE y PP han tenido varios acercamientos que se han terminado rompiendo por diferentes motivos, como la posibilidad de que Podemos propusiera a magistrados o la forma de elección. Esta última, vigente desde 1985, marca que todos los miembros son elegidos por una mayoría de 3/5 del Congreso y el Senado. De los 20, 12 son jueces y los otros 8, juristas.

Queda por ver la dureza que Lesmes emplea en su discurso, pues el CPGJ -como las principales asociaciones judiciales, que han decidido llevar el bloqueo a Europa- lleva tiempo inmiscuido en un halo de malestar ante el bloqueo que amenaza con dejar maniatada la Justicia. Más, incluso, después de que entrase en vigor en marzo la reforma con la que el Ejecutivo limitó el poder del CGPJ mientras esté en funciones, lo que se entendió como una maniobra para presionar al PP a pactar.

No obstante, el fin no se ha cumplido y ahora sobrevuela por algunas salas el riesgo de quedar inoperativas. Es el caso, por ejemplo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que este año deberá resolver los recursos presentados contra los indultos a los condenados por el ‘procés’ por PP, Vox y Ciudadanos. En la actualidad, todas sus secciones tienen cinco magistrados, el mínimo legal para poder dictar sentencia. Así, una baja de alguno de ellos impediría a la sección dictar sentencias. El CGPJ estudia posibilidades para que esto no termine ocurriendo, pero de momento no hay solución.

Frente a la veteranía de Lesmes en este acto se encuentra el debut de la ministra de Justicia, Pillar Llop. Nombrada hace menos de dos meses, será la primera vez que acuda como miembro del Consejo de Ministros. El año pasado acudió, pero lo hizo como presidenta del Senado. Al acto también asistirán magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia; los vocales del CGPJ, los expresidentes del Tribunal Supremo Pascual Sala y Gonzalo Moliner; el presidente del Senado, Ander Gil; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas.

También se prevé la asistencia del líder del PP, Pablo Casado; de las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán; y del jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón.