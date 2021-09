PP exige Sáez que "se siente hoy mismo" a negociar con la Policía Local de Albacete y se ofrece a mediar en el conflicto

Navarro se ha pronunciado de esta manera ante el conflicto generado entre el equipo de Gobierno y la Policía Local de Albacete que "pone en riesgo la seguridad de los albaceteños durante estos días de Feria y ante la celebración de un gran número de actividades que ha organizado el propio Ayuntamiento", según ha informado el PP en nota de prensa.

A su juicio, "el decreto firmado por el alcalde daña innecesariamente la dignidad profesional de unos policías locales que han trabajado desde siempre volcados en el éxito de la Feria de Albacete, y de cualquier actividad o acontecimiento relevantes para la ciudad, pues modifica innecesariamente la regulación del modo de prestar los servicios extraordinarios de la policía local que había venido utilizándose desde hace más de diez años, por diversas corporaciones municipales".

Para el concejal 'popular' "las razones que se utilizan para justificar el decreto no hacen sino confirmar la incapacidad para gestionar del equipo de Gobierno, pues reconocen que hasta el 27 de agosto no habían adoptado decisiones concretas sobre la seguridad en los días propios de la Feria y, además, tratan de culpar a la plantilla de la Policía Local por no haberse ofrecido a realizar las horas extraordinarias necesarias".

En este sentido, Navarro ha explicado que "la realidad es que nunca han existido problemas para completar las horas extraordinarias necesarias para la feria pues siempre se han ofrecido un número de agentes más que suficiente para poder realizarlas, excepto este año en el que el alcalde, Emilio Sáez, con sus imposiciones provocó que sólo se ofrecieran 6 agentes de los más de 200 con los que cuenta la Plantilla de la Policía Local".

"Además, sobre esta situación concreta, debemos lamentar que desde el gobierno municipal socialista y de Ciudadanos del alcalde Emilio Sáez nada se nos ha comunicado, por lo que más allá de no aceptar la colaboración que el Grupo Popular ha ofrecido, se nos ha ocultado una información tan relevante de cara a la inminente llegada de los días propios de la Feria de Albacete, en los que tanto nos jugamos los albaceteños en materia de seguridad, especialmente, en materia de seguridad sanitaria", ha lamentado.

Por todo ello, desde el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, se insta al alcalde "a que haga lo necesario para que los próximos días, propios de la Feria de Albacete, la ciudad pueda contar con los miembros de la Policía Local para garantizar su seguridad, y, además, que puedan desarrollar su trabajo sin menoscabo alguno de su dignidad profesional, que ha resultado agredida por el decreto firmado hoy, que es una imposición en el modo de realizar las horas extraordinarias, modificando el sistema que desde hace muchos años, con muchas corporaciones, se había utilizado sin ningún problema ni conflicto", ha concluido Navarro.