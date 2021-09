Diego Arrabal reaparece en televisión cargando contra Carmen Borrego

Diego Arrabal dejó su puesto de trabajo en Viva la vida el pasado mes de mayo después de una larga etapa en el programa y numerosas polémicas a sus espaldas.

Es ahora, tras el anuncio este viernes de la marcha de Carmen Borrego para empezar a colaborar en Sálvame cuando ha regresado al plató de Telecinco en el que permaneció cuatro años.

Sin haber cambiado su estilo ni una pizca, el paparazzi ha continuado criticando duramente a muchos de los colaborares y personajes del panorama actual del corazón.

Como era de esperar, Diego Arrabal ha sido muy contundente con el nuevo fichaje de Sálvame de la hija de María Teresa Campos.

"Yo sabía ya desde hace tiempo que estaban hablando. No es la única del clan Campos que ha estado hablando con otros programas. Yo eso no lo veo mal", reveló.

En ese momento, los focos se dirigieron hacia Terelu y la colaboradora aseguró que, por orden de la dirección, no se podía hablar de ese tema.

"Todos estamos en un mercado y si alguien te da más dinero… Pero no todo en la vida es el dinero. Carmen se equivoca", continuó criticándola. "Todo el mundo necesita dinero para vivir y cada uno sabrá en su casa los gastos que tiene, pero va al matadero directamente, de verdad te lo digo".

Kiko Matamoros apoyaba la teoría del paparazzi, asegurando que "no a corto plazo, pero llegará un momento en el que habrá que rentabilizar el fichaje. Hay personajes que sabemos la carga que conlleva trabajar en distintos espacios".

"No puedes ir a una casa donde literalmente a ti te han humillado. Yo no vuelve a una casa donde me han humillado", siguió relatando el reportero, recordándole a Carmen Borrego sus tensos momentos con el programa.