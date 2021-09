Love of Lesbian celebra su cuarto de siglo en los escenarios con un concierto en el "exclusivo" Teatro Romano de Mérida

El artista Santi Balmes ha destacado durante la actuación que cuando empezaron a preparar la gira pensaron en actuar en tres sitios "exclusivos" y "emblemáticos" de España y uno de ellos es el Teatro Romano emeritense, ha apuntado.

Así, Love of Lesbian ha arrasado en su estreno en el Stone&Music con un concierto "espectacular" en el que ha encandilado al público desde el primer minuto, haciéndoles cantar y vibrar con cada uno de sus temas, señala en nota de prensa la organización del festival musical.

Desde el minuto uno, la banda -con Santi Balmes a la cabeza- se ha mostrado muy cercana al público -lleno sobre el aforo permitido- con continuas interpelaciones. Así han hecho, por ejemplo que el respetable ejerciese de Enrique Bunbury para cantar junto a él canciones como El Sur, donde los asistentes han interpretado las partes del maño en el famoso dueto.

Previamente, el propio Balmes, le ha pedido el beneplácito a la diosa Ceres para actuar en "uno de los lugares con la acústica más impresionante de toda la gira" e incluso de toda la carrera del grupo.

Entre los temas que han resonado por las columnas del Teatro Romano, destacaron Los Irrompibles, Viaje Épico Hacia la Nada, la canción con la que empezaron el concierto o El Paso, con la que lo cerraron. No han dejado de lado los hits más conocidos del grupo como Noches Reversibles, Bajo el Volcán o Cuando No Me Ves.

El público, totalmente entregado al grupo, ha vibrado en el momento en que Love of Lesbian ha puesto en escena algunos de los temas más míticos de uno de los discos que les llevó al éxito, 1999. 'Allí donde solíamos gritar' o 'Club de Fans de John Boy' han sido cantadas a coro junto con los asistentes que han disfrutado de una nueva noche "mágica" y "emotiva" en el Stone&Music.

Como curiosidad cabe destacar que la escenografía del grupo durante esta gira lleva varias pantallas gigantes, algo que ha cambiado para su puesta en escena en Mérida, donde se han plantado con pantallas de apenas el alto de una doméstica, distribuidas a lo largo de las tarimas instrumentales y que, sin perder su esencia, han quedado "perfectamente integradas" en el Teatro Romano, sin tapar la imagen frontal del magno monumento.

Un escenario, aseguraba Santi Balmes, en el que "pensamos cuando empezamos a preparar la gira. Pensamos en actuar en tres sitios exclusivos y emblemáticos de España y uno de ellos es el lugar en el que estamos hoy".

ESTATUILLA

Por otra parte, en los momentos previos al inicio del concierto, el grupo ha recibido la StoneM de manos de la delegada de Educación, Diversidad Funcional e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo.

En este sentido, cabe destacar que Love of Lesbian, además de su compromiso social con la investigación de enfermedades raras, ha reclamado, en conciertos en los que ha participado este año, la accesibilidad plena en el mundo de la cultura, uno de los objetivos fundamentales de Stone&Music a corto plazo.

De esta manera acaba el segundo fin de semana del Stone&Music 2021, que en pocos días se vuelve a poner en marcha con el concierto de Estopa, el próximo miércoles, 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Extremadura.

Para el fin de semana quedarán las actuaciones de Vanesa Martín (viernes 10) con su gira 'Siete veces sí' y Camilo, que con la gira 'Mis manos tour', estará en el Teatro Romano de Mérida durante las noches del sábado 11 y el domingo 12.

Por otro lado, el próximo 9 de septiembre se ponen a la venta las entradas del concierto de Robe, el último de los conciertos en incorporarse al cartel de Stone&Music Festival 2021. El extremeño estará en el Teatro Romano de Mérida el próximo 23 de septiembre y las entradas podrán adquirirse en los canales oficiales del festival como son la taquilla física, situada en el hotel Mérida Palace y en la web del certamen.