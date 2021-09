El gobierno local espera contar "a primeros de octubre" con un primer borrador del presupuesto de 2022

De aprobarse, vendría a sustituir al vigente, prorrogado desde 2017 y que ha sido objeto de diversas modificaciones en lo que va de mandato para adaptarse a la gestión actual. Una opción que ha defendido el gobierno local como "perfectamente válida" ante la de plantear unas cuentas que "no fueran reales".

En declaraciones a Europa Press, la concejal de Hacienda, María Orozco (Cs), ha explicado que desde que en junio de 2019 tomaron posesión al frente del Consistorio -uno de los más endeudados del país- ha habido "una contención del gasto súper importante".

"En líneas generales, se ha hecho una contención y una reducción del capítulo número 1, de personal, con bastantes jubilaciones y amortizaciones de vacantes que no se creían que fuesen necesarias", ha comentado no sin añadir que "la pandemia ayudó a contener el gasto en una serie de partidas, pero también hubo que ampliarlo en otras que no estaban contempladas".

Ese trabajo "ha llevado a la liquidación del presupuesto de 2020 con -1,1 millones de euros, que prácticamente es un equilibrio técnico". Un escenario que permite "iniciar presupuesto con unos números que sean reales (frente a prácticas anteriores que incluían ingresos de difícil consecución para cuadrar las cuentas) y que reflejen la situación económica del Ayuntamiento, que los ingresos que tiene sean igual a los gastos que se realizan".

Además, en el último trimestre se ha elaborado el plan económico financiero que venía exigiendo el Ministerio de Hacienda desde hacía tiempo" con medidas "a dos años" para "cumplir con la regla del gasto y el equilibrio presupuestario". Igualmente, se ha hecho el plan de viabilidad económica que también solicitaba con "medidas a medio y largo plazo" para un funcionamiento correcto que permita, sobre todo, "reducir al máximo" el periodo de pago a proveedores, que "es altísimo".

"Pero no por este mandato. Es cierto que el gobierno del PP dejó el pago a proveedores en 522 días justo después de pagar fondos de ordenación. Pero ese mismo año lo tenía en 679 y nosotros el último es de 600 días", ha dicho, no sin incidir en la necesidad de acortar estos plazos.

Una vez con ambos planes, desde la Concejalía de Hacienda se envió a mediados de agosto una carta a cada una de las unidades gestoras del Ayuntamiento para que remitan su presupuesto. "Pero, esta vez sí, con un límite de gasto para cada una de ellas", ha apostillado.

Los organismos autónomos tienen hasta el 15 de septiembre para responder, mientras que para elaborar el capítulo uno, la plantilla presupuestaria, el plazo es hasta el día 20. De este modo, una vez disponga de todos esos datos, espera "englobarlos en un documento conjunto a finales de septiembre, primeros de octubre para tener un primer borrador".

APORTACIONES

El texto se presentará a la oposición "y que haga comentarios y aportaciones si tiene a bien hacerlo". Algo que tiene especial relevancia habida cuenta de la minoría en la que se encuentra el equipo de gobierno tras la salida de tres de los cuatros ediles de Cs que formaban parte de él, por lo que necesitaría apoyo externo para aprobar las cuentas.

Al respecto, Orozco ha explicado que han tenido reuniones "con el PP y Unidas Podemos y han dado una serie de condicionantes". En el caso de la coalición de izquierdas, ha aludido a "un presupuesto participativo en la que tenga cabida la voz del ciudadano" en algunas partidas y proyectos "y eso se va a hacer".

En cuanto al grupo popular, ha destacado la petición de "intentar, en la medida de lo posible, recoger todo lo que está pendiente en la cuenta 413, relativa a acreedores pendientes". "Contrataciones que no se han reconocido por lo que quiera que sea en un momento determinado", ha precisado la concejala, quien ha añadido que están analizando "de qué forma se puede incluir.

VISTO BUENO NECESARIO DE HACIENDA

En todo caso y al margen del procedimiento que debe seguirse en el Consistorio para la aprobación del presupuesto del próximo año, la edil ha recordado que también hay que presentarlo al Ministerio de Hacienda, "que debe dar su visto bueno".

"Vamos a intentar terminar todo lo que nos compete y entiendo que, por nuestra parte, podríamos encajarlo antes del 31 de diciembre. Pero, una vez en Hacienda, depende del tiempo en el que contesten", ha matizado sobre unas cuentas que tendrán como prioridad "los servicios esenciales y de calidad".

Además, pretenden fomentar políticas para el desarrollo de la ciudad "que se vienen desarrollando en los últimos dos años" y que se ven condicionadas por la difícil situación económica municipal, con una deuda financiera que "supera ampliamente los 400 millones de euros". La mayor parte, una vez que el Ayuntamiento entró en plan de ajuste y vigilancia financiera del Ministerio, por "pasar deuda comercial, de proveedores, a corto a plazo, a deuda a largo plazo a través del fondo de ordenación, con préstamos ICO y entidades financieras".

"Hay cosas que queremos hacer y no podemos porque no tenemos capítulo seis (inversiones)", ha dicho la edil de Hacienda, quien ha señalado que el escenario "cambiaría" si llegan fondos para inversiones que están sobre la mesa, pero que aún no se han recibido.