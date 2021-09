Cvirus.- De la Torre cree "estimulante" el descenso de la incidencia, pero insiste en vacunación y prevención

En un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, De la torre ha destacado que la incidencia acumulada este pasado viernes fue de 188,4 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la semana anterior era de 281,3; "una bajada que está francamente bien", ha señalado, agradeciendo "el esfuerzo de todos".

Ha manifestado que "hay más gente vacunada y los que no estáis vacunados estáis en una cultura de la prevención de evitar contagiarse y contagiar a otros". Así, ha considerado que este "es el camino a seguir" y ha indicado que con menos contagios se consigue que bajen las hospitalizaciones y los ingresos en UCI.

Son "datos positivos, pero no olvidemos que el virus está ahí, que la convivencia con el virus hay que hacerla con éxito y eso supone aprovechar todas las posibilidades de vacunación", ha reiterado el regidor malagueño.

Al respecto, ha precisado que esta semana, en concreto lunes, martes, jueves y viernes, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) está abierta la posibilidad de vacunarse de 9.00 a 19.00 horas sin cita previa a toda persona mayor de 12 años, animando "a todos los andaluces que estén aquí a hacerlo".

"El camino para protegerse y proteger a tu entorno es vacunarte, no tengas dudas, la primera dosis ya, si no lo has hecho o no has podido hasta ahora", ha incidido De la Torre, quien también ha insistido en la prevención, "ese cuidado exquisito para no contagiar para colaborar a que los profesionales sanitarios no estén abrumados por la presión hospitalaria".

"Debemos conseguir ir en un camino de descenso y crear un contexto económico lo mejor posible", ha manifestado el alcalde malagueño, quien se asegurado que "ganaremos esta batalla, pero no olvidemos que estamos conviviendo con el enemigo, con el virus, y hay que saber convivir con éxito".