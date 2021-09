Trabajadores de Ence protestan en Sanxenxo (Pontevedra) durante la salida de la etapa de La Vuelta

Los empleados, también de empresas auxiliares, han permanecido detrás de las vallas ataviados con un visible chaleco de color fosforito y con pancartas en las que se podía leer lemas como 'Sánchez, escoita, Ence está en loita' -'Sánchez, escucha, ence está en lucha'-.

Su intención era retrasar la salida de La Vuelta, pero un cordón establecido por la Policía Nacional se lo ha impedido en diversas ocasiones, a pesar de que representantes sindicales intentasen negociar que fuese de manera pacífica y simbólica.

No obstante, este conflicto con los agentes no ha evitado que pudiesen proferir desde detrás del vallado sus cánticos en contra de una futura salida de la biofábrica de Lourizán en caso de que no se prorrogue la concesión de los terrenos.

Finalmente, los ciclistas han podido salir a la hora prevista en un acto en el que ha habido una amplia representación institucional de la Xunta: el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade; el conselleiro do Medio Rural, José González; y la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; entre otros. También han estado la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.

El pelotón pasa durante la jornada de este sábado por diferentes municipios de la provincia de Pontevedra hasta llegar al alto del castro de Herville, en el ayuntamiento de Mos.

Se trata de la penúltima etapa antes de que la competición finalice este mismo domingo con una contrarreloj individual que tendrá la línea de meta en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela.

Y es que la de este 2021 es una edición especial de La Vuelta que coincide con la celebración del Año Santo 2021-2022. Precisamente, la mascota virtual de este Xacobeo, Cunchiña, ha acompañado al líder de la clasificación generan en las diferentes etapas para promocionar el Camino de Santiago y a Galicia como "destino seguro", tal y como subraya la Xunta.