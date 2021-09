Concéntrico 07 cierra este domingo tras cinco días en los que más de 100 profesionales han debatido sobre las ciudades

Concéntrico crea una ciudad dentro de la ciudad, ha situado Logroño como referente internacional de la arquitectura durante estos días y nos ha invitado a reflexionar sobre el espacio público, sobre las ciudades que tenemos y las que queremos para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra movilidad.

Durante la jornada de mañana domingo se sucederán las visitas guiadas a las instalaciones (11 y 18 horas) y habrá dos citas importantes para dialogar sobre arquitectura y sobre ciudad. Por la mañana, 12,30 horas, de la mano del artista francés Laurent Martin conoceremos de cerca su instalación Arbre, situada en la Gran Vía (confluencia con Daniel Trevijano) en la que ha creado un gran árbol caído que llama nuestra atención sobre la situación pandémica actual y el cambio climático. En la instalación Martín ha utilizado 170 tableros de Garnica en desuso.

Por la tarde, en el espectacular Pabellón que ha servido de sede al Festival en la Plaza de Escuelas Trevijano, obra de Sauermartins y Mauricio Méndez (Brasil/Bolivia) se celebrará el debate de clausura.

Concéntrico está organizado Javier Peña Ibáñez con la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja. Cuenta con Garnica, Bodegas LAN y ADER como colaboradores principales. El festival cuenta con el apoyo de más de 30 instituciones y entidades nacionales e internacionales como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Acción Cultural Española, Goethe-Institut Madrid, Instituto Iberoamericano de Finlandia, Instituto Polaco de Cultura, Centro Checo, Institut français, Istituto Italiano di Cultura, Instituto Cultural Rumano, Embajada de Hungría, Embajada de Suiza, Instituto de México en España y Logroño Integración del Ferrocarril.

Suma la colaboración de entidades y empresas como Construcciones Calleja, Cerámica Sampedro, Cristalería Ruiz, FERCAM, Pinturas Matías Jadraque, R6 Living, Taubman College of Architecture and Urban Planning - University of Michigan. Y contará este año como escuela invitada, además de la ESDIR, con la École Supérieure de Design de Troyes en Francia.