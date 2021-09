Vox critica las "escasas" reformas realizadas en el campo de fútbol de Fuente del Rey de Dos Hermanas

Así lo han expresado el portavoz de dicho grupo municipal en el Consistorio nazareno, Adrián Trashorras, y la concejala Teresa De Terry, en una nota de prensa, tras visitar las instalaciones deportivas, recientemente entregadas a la Unión Deportiva Fuente del Rey.

Allí, en el campo de fútbol Antonio Calvo Reyes, han podido comprobar la inversión de 344.000 euros. "Esperábamos que el equipo de gobierno, presidido por Francisco Toscano, dotase a Fuente del Rey de las mismas instalaciones deportivas con las que ya cuentan los demás equipos de la ciudad. Pero hemos visto cómo no sólo han perdido una ocasión de oro para dotar de vestuarios, ambigú y graderío al campo, sino que pretenden con su desinversión que no vayan los vecinos a ver los partidos porque no hay ni donde sentarse", ha indicado el portavoz.

Tras la visita realizada, Trashorras ha alertado del "mal uso y mala distribución de los fondos destinados para la modernización del campo". "No han previsto algo tan básico como la construcción unos vestuarios decentes y adecuados". Asimismo, el portavoz de Vox ha avisado de que "nuestros hijos tendrán que cambiarse en una caseta prefabricada más propia del siglo pasado que de unas instalaciones donde se han invertido casi 350.000 euros y cuyo consumo energético es muy superior a unas instalaciones que llevasen placassolares", ha afirmódo.

La visita también ha servido para conocer "los riesgos" a los que se expondrán los jugadores en invierno y verano. "Mientras Toscano estará calentito en su despacho municipal en invierno, y fresquito en verano con el aire refrigerado, nuestros deportistas experimentarán lo que es no tener climatizadas las instalaciones donde se cambien y duchen", ha añadido Trashorras.

En este sentido, de los 15 campos de fútbol en la ciudad con césped artificial, el gobierno socialista "aquí solo ha parcheado la verdadera necesidad de dotar a Fuente del Rey con lo que se merece, dejando abandonados a los vecinos y desatendidos a los deportistas", ha zanjado el portavoz.

Por otro lado, Trashorras ha avisado al equipo de gobierno afirmando que "las obras no quedarán así. Pelearemos para que se construyan esos vestuarios, doten de ambigú las instalaciones porque alrededor no hay establecimientos cercanos, y reclamaremos la dotación de butacas con zonacubierta para que el público pueda asistir en condiciones adecuadas sin sufrir insolación, o empaparse de lluvia".

Toscano está "más orientado a evitar el ocio saludable que a promoverlo y fomentarlo. En Vox dejamos claro que el deporte es una prioridad, y la dotación de infraestructuras deportivas es una necesidad insustituible tal y como ya propusimos en el Pleno con la construcción de una pista de atletismo en Entrenúcleos", ha abundado Trashorras. "Para Vox no hay distinción entre los diferentes distritos y barrios de la ciudad".