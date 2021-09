Comienza la vendimia en Galicia con la previsión de unacosecha de 70 millones de kilos de uva

Si se cumplen las expectativas, los millones de kilos recolectados superarán con creces a la campaña anterior, cuando los datos rondaron los 60 millones. La subida más exponencial se produciría en la DO Rías Baixas, la más grande de Galicia.

Las cuatro DO restantes esperan pocas variaciones con respecto al 2020, según los datos recabados por Europa Press entre las entidades vitivinícolas.

La Denominación de Origen con más bodegas y con más superficie cultivada pronostica seguir aumentando su producción. En la DO Rías Baixas calculan poder llegar a los 43 millones de kilos de uva recogida, lo que supone un importante aumento con respecto al año anterior, en que la producción estuvo cerca de los 35.

"Mantenemos la estimación que teníamos en julio", ha apuntado a Europa Press Agustín Lago, director técnico de la DO Rías Baixas. "Hacemos una estimación todos los años previa a la posible variación que provoque el mes de agosto y los días de septiembre antes de la vendimia", ha explicado.

La buena previsión viene justificada por la "alta floración" y unos racimos "más grandes que otros años". "Conseguimos solucionar bien los ataques del hongo conocido como mildeu", apunta el director técnico de una DO que alcanza los 180 bodegueros. La segunda semana de septiembre iniciarán la vendimia la mayor parte de las bodegas.

O RIBEIRO, PENDIENTE DE LOS DAÑOS POR LAS TORMENTAS

Las tormentas del último día de agosto mantienen preocupada a la Denominación de Origen O Ribeiro. Se calcula que el granizó cayó en una superficie aproximada de 190 hectáreas de viñas; de las que "unas 60", sufren una mayor afectación, según señaló el conselleiro de Medio Rural, José González, a la espera de conocer los efectos definitivos.

La previsión estimada rondaba la misma cifra recogida el año anterior, en torno a los nueve millones de kilos de uva. "Las expectativas eran muy buenas desde el punto de vista cuantitativo a principios de junio", ha comentado el presidente en funciones del Consello Regulador, Juan Manuel Casares.

"La meteorología no favoreció en junio, ni en julio ni en algunos días de agosto. Fue un caldo de cultivo para la proliferación del mildeu", ha analizado.

La Denominación de Origen O Ribeiro está compuesta por 98 bodegas, aunque el Consello Regulador ha puesto de manifiesto que "se necesita más tierra para que la DO recupere su base territorial". El paulatino abandono del rural en esta zona provoca un "efecto perverso" en la parte productiva.

VALDEORRAS Y RIBEIRA SACRA, LAS PRIMERAS EN COMENZAR

Las primeras bodegas en abrir temporada pertenecen a las Denominaciones de Origen de Valdeorras y de la Ribeira Sacra. En ambos lugares la vendimia ya arrancó el último fin de semana de agosto. "Se trata de casos especiales, terrenos en los que la uva madura antes", apuntan los Consellos Reguladores, consultados por Europa Press.

Paulatinamente, se irán incorporando más bodegas a los trabajos de recogida hasta llegar a las 41 que conforman la DO Valdeorras. Las previsiones en cuanto a cantidad y calidad "son buenas". Santi Pérez, técnico de la DO Valdeorras, ha explicado que la producción puede llegar "a los seis millones"; algo más que la recolecta anterior debido a "alguna hectárea a mayores y a que varias cepas pasan a ser de cuarto y de quinto año".

"Pronosticamos una cosecha para guardar y perdurar en el tiempo. Un vino equilibrado. No un vino muy dulce ni empalagoso. Ha habido humedad, alguna lluvia y noches frías por lo que el azúcar se fue acumulando y no se produjo combustión de los ácidos", ha apuntado el técnico de la DO Valdeorras.

La primera de las 96 bodegas que conforman la Denominación de Origen Ribeira Sacra también ha comenzado a vendimiar. No obstante, la mayor actividad se producirá "a mediados de septiembre", según ha indicado el presidente en funciones del Consello Regulador de la Denominación de Orixe Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez.

En la Denominación de Origen interprovincial entre Lugo y Ourense las expectativas de producción se fueron rebajando a medida que ha ido avanzando el año. "Nos moveremos en los 6 millones de quilos", ha apuntado José Manuel Rodríguez, quien ha destacado que "la temporada comenzó para ser un año de récord de cosecha, pero vino una primavera muy complicada con muchas lluvias, cambios de temperatura y llegaron los hongos".

MONTERREI, ALTAS EXPECTATIVAS

La Denominación de Origen más pequeña en cuanto al número de bodegas mantiene un buen presagio para la temporada de vendimia que comenzará a "mediados de mes". "Las temperaturas suaves del verano retrasaron el adelanto que procedía de la primavera donde la vid brotó muy bien", ha señalado Miguel López, el director técnico DO Monterrei.

"Estamos en un momento prematuro, pero situamos las previsiones en una recolecta de 5,5 millones de kilos. Se presenta como muy buena o excelente", ha subrayado Miguel López que ha destacado "las buenas condiciones climáticas" de su territorio.

Alguna de las 27 bodegas de la DO Monterrei puede iniciar la vendimia antes del resto por su "localización y variedad". Además, el director técnico ha puntualizado que la última quincena de agosto ha sido de "mucho calor" por lo que se "acelera la maduración".

FALTA DE MANO DE OBRA

La mayoría de los Consellos Reguladores vienen detectando un problema común en los últimos años. La falta de mano de obra para llevar a cabo los trabajos de la vendimia es una constante. Han proliferado las empresas de servicios que realizan este trabajo o la llegada de temporeros desde distintas partes.

Muchas de las bodegas gallegas son pequeñas empresas familiares que no necesitan tantos trabajadores, pero existe un problema en aquellas más profesionales. "Las vendimias eran como una fiesta fruto del esfuerzo de todo el año y se realizaban de manera tradicional con la gente de casa. Las bodegas que se han profesionalizado concentran la recogida en el mismo tiempo y es complicado encontrar personal para todas", apuntan fuentes de la DO Valdeorras.

SEGUNDA VENDIMIA EN PANDEMIA

Por segundo año consecutivo, la vendimia se realizará bajo la situación de covid. Fuentes de la Consellería de Sanidade han afirmado a Europa Press que el protocolo específico elaborado el año pasado para los temporeros "ya no está vigente". Han confirmado que cada consejo regulador tiene "un propio protocolo" para sus empleados.

Las cinco DO también concuerdan en la buena salud del sector en el 2021 tras el "problema" que supuso el cierre de la restauración el año anterior. "Remontamos muy bien, apenas tenemos stock y las expectativas son altas", han informado desde la DO Rías Baixas.

CONSELLOS REGULADORES EN FUNCIONES

La vendimia 2021 se produce en un momento en que los cinco Consellos Reguladores han agotado su mandato, por lo que ejercen en funciones. Más particular es el caso del presidente de la DO Ribeira Sacra, al que le han intentado presentar una moción de censura que no llevó a cabo "por no permitirlo la ley", apunta José Manuel Rodríguez.

El presidente ha remarcado que la convocatoria de elecciones depende de "la Consellería de Medio Rural" y ha instado a que se revisen "las normas por las que se rigen los Consellos Reguladores por no reflejar la actualidad real".

Fuentes de la consellería han apuntado que se está "estudiando el tema", sin tener por el momento "una fecha cerrada".