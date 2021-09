La advertencia de Jorge Javier Vázquez a Kiko Matamoros: "No me gusta la gente con la que te estás juntando"

El primer Deluxe del nuevo curso tuvo como invitado a Jorge Javier Vázquez, quien estuvo durante las últimas semanas de vacaciones. El presentador insignia de Mediaset se reincorporó para tratar, en primer lugar, el conflicto entre Kiko Matamoros y Sálvame, un programa en el que, según reconoció el colaborador, sus días podrían estar contados.

Sin embargo, el de Badalona se mostró muy positivo al respecto, y aseguró estar convencido de que Matamoros no se marcharía, pues ve sus actitudes "reconducibles". Para Vázquez, el novio de Marta López está pasando por una mera "rabieta", aunque defendió que sus intenciones de dejar el formato son reales.

Cuando todo apuntaba a que los desencuentros causados por la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva estarían detrás del conato de abandono de Matamoros, el presentador expresó que consideraba que se había opinado demasiado al respecto.

Por el contrario, para Matamoros se estaba imponiendo un clima de censura y de autocensura que le asustaba, y reconoció que él mismo había preferido no hablar abiertamente sobre sus opiniones en muchas ocasiones. Además, confesó no haberse sentido bien cuidado ni valorado en algunas ocasiones.

Pese a todo, Matamoros mostró sus intenciones de continuar trabajando, aunque su futuro es incierto y depende de una conversación con la persona que le contrató: "Tengo que hablar con la cúpula y depende de qué condiciones me ofrezcan, no solo dinero, pero se lo diré a quien se lo tenga que decir. Es por falta de reconocimiento", contó.

También mencionó Vázquez los sonados desencuentros entre Matamoros y Carlota Corredera desde la emisión de la docuserie, afeando la actitud del colaborador: "Estás como un niño chico con una pataleta, no me gusta la actitud que estás teniendo con Carlota Corredera. Lo está pasando mal y deberás intentar hablar con ella", aconsejó.

-Jorge Javier: “No me gusta la gente con la que te estas rodeando últimamente” #Jorgesinfiltro pic.twitter.com/5naPfNg1RN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 3, 2021

Más críptico fue a la hora de expresar otra de sus opiniones. En este caso, el de Badalona se refirió a las compañías del hermano de Coto Matamoros: "No me gusta verte rodeado de según qué gente cuya catadura moral no me gusta. Además, estos días he estado viendo tu Twitter y no entiendo cómo un tío como tú pierde el tiempo metiéndose en debates absurdos con gente que no te tiene nada que aportar", reflexionó sobre las redes.