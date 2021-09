Así contó Olatz Vázquez su convivencia con el cáncer: autorretratos y mensajes que le hicieron ganarse a las redes

Desde que Olatz Vázquez comenzó a narrar poco a poco su historia conviviendo contra el cáncer fueron muchas las personas que siguieron el avance de fotógrafa y periodista profesional de 27 años. Con naturalidad e imágenes impactantes, la vizcaína se convirtió en una figura de la lucha contra el cáncer.

Este mismo miércoles, la joven ha fallecido a consecuencia del cáncer gástrico con metástasis abdominal que sufría desde hace más de un año.

No obstante, su historia, contada a través de sus perfiles en redes sociales, mostraron al mundo el proceso de una enfermedad tan dura para el cáncer, un legado que seguirá presente en la retina de muchos.

Olatz llevaba más de un año afrontando la enfermedad, pues se lo diagnosticaron el 9 de junio de 2020. Sin embargo, cuando se lo dijeron, no se mostró asombrada, pues considera que se lo tendrían que haber diagnosticado antes, pero todo se retrasó a causa de la pandemia: "La Covid-19 ha hecho muchísimo daño a otras enfermedades; a su detección, a su seguimiento y a su curación".

El ocho de agosto de 2020 Olatz publicaba por primera vez una imagen en su cuenta de Twitter el avance de quimioterapia: "Con esta quimioterapia no perderás todo el cabello me dijeron; pero no supieron decirme cuánto. No podía seguir viendo cómo mi pelo no paraba de caerse y de caerse. Así que ayer cogí una maquinilla y no dudé en quitármelo todo. Si algo me está dando el #cancer son momentos así".

"Con esta quimioterapia no perderás todo el cabello" me dijeron; pero no supieron decirme cuánto. No podía seguir viendo cómo mi pelo no paraba de caerse y de caerse. Así que ayer cogí una maquinilla y no dudé en quitármelo todo. Si algo me está dando el #cancer son momentos así. pic.twitter.com/xnXMU8VOA2 — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) August 8, 2020

En sus imágenes Olatz narraba los procesos médicos a los que estaba sometida y los cuidados que requería, siendo su pareja una persona muy recurrente en las fotografías sobre su enfermedad.

"Siete inyecciones en siete días para que mis defensas no decaigan. Odio las agujas, es algo a lo que no me acostumbro, pero si está él todo es más fácil", decía Olatz, mientras reflexionaba que "siempre había pensado que una persona no necesita a otra para vivir, pero él me hace falta para sobrevivir".

Siete inyecciones en siete días para que mis defensas no decaigan. Odio las agujas, es algo a lo que no me acostumbro, pero si está él todo es más fácil. pic.twitter.com/ATD2EYp4og — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) September 13, 2020

Cuentas con la capacidad innata de hacer de los peores momentos recuerdos; por eso eres el mejor acompañante. pic.twitter.com/PwN0krCYtT — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) May 5, 2021

Otra de la imágenes que Olatz compartía recurrentemente era el cambio físico al que la quimioterapia le sometía, comparando las imágenes del inicio con el de las múltiples sesiones a las que tuvo que enfrentarse.

Primer ciclo vs. Decimoctavo ciclo pic.twitter.com/BxwuCnu63M — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) June 17, 2021

Muchos de mensaje buscaban contagiar el optimismo con el que trataba de afrontar su enfermedad: "Camino de Barcelona para recibir el que sería el primer ciclo del nuevo tratamiento. Después de días hundida recupero las ganas de luchar y me agarro a ese "plan B" con todas mis fuerzas".

8 de diciembre.



Camino de Barcelona para recibir el que sería el primer ciclo del nuevo tratamiento. Después de días hundida recupero las ganas de luchar y me agarro a ese "plan B" con todas mis fuerzas. pic.twitter.com/zHOBNh4iyq — Olatz Vázquez (@OlatzVazquez) December 28, 2020

Muchas eran las personas pendientes de la joven cuando tenía nuevas sesiones de quimioterapia o ingresos por recaídas, inundando las redes de mensajes de apoyo.

"Hoy he andado por el pasillo media hora, ayer lo hice, mañana lo haré otra vez. Espero salir pronto a la calle en cuanto me quiten cada vez más cables que tengo colocados. Y así. Con paciencia. Y fe. No me preguntéis si estoy con tratamiento porque ahora mismo no. Dicho esto, siento no haber contestado antes, pero como comprenderéis necesitaba tiempo para asumir todo esto", dijo en su último mensaje en redes.

Un año y medio después, Olatz fallecía a consecuencia del cáncer gástrico con metástasis abdominal que sufría, inundando las redes y medios de todo el país en mensajes que la recordaban.