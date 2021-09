Victoria Abril: "'MasterChef' me ha sacado de la depresión"

La actriz Victoria Abril es una de las concursantes de la que será la nueva edición de MasterChef Celebrity, el concurso de cocina que La 1 estrenará muy pronto y en el que también concursan otros famosos como Verónica Forqué, David Bustamante, Vanesa Romero, Yotuel Romero, Terelu Campos, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Carmina Barrios, Julian Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, Arkano y Tamara.

Durante la presentación del formato a la prensa en el FesTVal de Vitoria la actriz atendió a la prensa y no dudó en valorar su paso por el concurso que produce Shine Iberia, en un momento en el que la multipremiada intérprete pasaba por una polémica fruto de sus opiniones de corte negacionista sobre el coronavirus, por las que pidió disculpas.

A pesar de eso, MasterChef, con su dureza, exigencia para quien concursa y por ser absorbente, le ha venido muy bien.

"Ha sido inolvidable, inenarrable", dice la actriz de buen humor, atendiendo a los periodistas sin tapujos.

"Hemos llorado, pero hemos reído más que llorado y hemos currado 18 horas al día y hemos aprendido muchas cosas", valora sobre su paso por MasterChef Celebrity.

Victoria Abril acudió al concurso de La 1 sin saber dónde se metía, según cuenta. "Yo no tenía ni idea. Yo he visto solo cuatro capítulos de MasterChef de la edición anterior y los vi después de haber firmado. Si los llego a ver antes no firmo (risas). Es muy duro", recalca.

Sin embargo, estar inmersa esas 18 horas al día en el programa, el cariño de sus compañeros ("hemos hecho piña", dice) y lo que han reído ha sido para ella balsámico. "Me ha venido muy bien. Para mí MasterChef ha sido una terapia, he recuperado mi salud mental, he salido de la depresión… no le puedo pedir a MasterChef más que eso", dice convencida.

A pesar de entrar al concurso y de exponerse justo después de estar en la picota mediática, la actriz dice haber acudido con "cero patatero de miedo".

La actriz, que ha vivido buena parte de su vida en Francia, llegó muy segura de sí misma, algo que le duró poco, según revela. "Cuando hice la prueba me vine arriba pensando que yo sabía cocinar, pero cuando vi los programas de la temporada anterior y vi el nivel entonces ya quería que me despidieran", dice medio en broma, medio en serio.

Y es que MasterChef es "una sorpresa constante". "No sabemos qué vamos a cocinar, no sabemos los ingredientes, no sabemos a dónde vamos de viaje… estamos jugando todo el rato y eso es maravilloso, es la inocencia de un niño", dice la actriz.

Y en un concurso así no valen las lamentaciones o dudar. "Tienes que resolver, no sabes nada, no sabes lo que te va a pasar, no sabes qué tienes que hacer… así que lo único que puedes hacer es resolver. Y tienes que dar de comer a 150 personas con un menú que solo has podido ver de reojo… hay que resolver", dice convencida.

Algunos de sus compañeros refrendan el sentimiento de familia que han tenido los concursantes entre sí. Miki Nadal, por ejemplo, afirmó recordar con cariño los "viajes con Victoria, yendo en el avión hablando de las películas de Almodóvar".

Victoria Abril también recuerda intimidades de Nadal con cariño. "Recuerdo mucho las llamadas de Miki a su niña, a la hora que ella salía del cole. Yo estaba a su lado, y parecía dormida, pero le escuchaba y es lo más tierno que te puedes echar a la cara", dice de su compañero.

"Cada vez que hacíamos un viaje y rodábamos en exteriores no sabéis el cariño con el que la trataban", destaca Miki Nadal y ella apostilla que "las polémicas a veces las hacéis vosotros", refiriéndose a los periodistas. "Pero como decía Pujol, eso no toca ahora", dice Victoria Abril antes seguir respondiendo preguntas.

La intérprete se va con muchos conocimientos nuevos. "Hemos aprendido muchas técnicas, sobre todo he aprendido que no tenía ni idea es a preparar y cortar los ingredientes, carne, pescado, verduras… ahora tengo un juego de cuchillos bueno".

No solo eso, ahora sus hijos, Martín y Félix se quedan "muertos" de la sorpresa cuando llega la comida. "He mejorado mucho en los emplatamientos. Les pongo lo mismo de siempre, un puchero, pero ahora les pongo el pescado en un lado, lo otro allá, la hoja de hierbabuena… lo mismo de siempre, pero bien presentado".

En este perfil de Victoria Abril como concursante de MasterChef Celebrity remata una de los miembros del jurado, Samantha Vallejo Nájera: "A Victoria abril hasta que no le decíamos el plato no respiraba, unos nervios… mordiéndose las uñas, como una niña pequeña, a todos les afecta mucho".