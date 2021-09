Les Corts aproven per unanimitat ampliar les ajudes del Pla Resistir Plus a tots els sectors econòmics

Les Corts Valencianes han aprovat aquest divendres amb els vots a favor de tots els grups parlamentaris el Decret llei 12/2021, de 23 de juliol, del Consell, que modifica el Decret llei 7/2021, de 7 de maig, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial per a fer front a la pandèmia de la Covid-19 i que permetrà que totes les empreses i persones autònomes de la Comunitat Valenciana, amb independència del sector econòmic al qual pertanguen, puguen optar a les ajudes directes del Pla Resistir Plus del Govern central i la Generalitat.

Prop de 20.000 empreses i persones autònomes es veuran beneficiats per aquestes ajudes directes de fins a 200.000 euros i amb les modificacions aprovades també podran incloure's com a subvencionables els costos fixos que els hagen causat pèrdues comptables, amb independència de si estan abonats.

Així ho ha explicat el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, durant la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts, on ha destacat que l'objectiu d'ampliar aquestes ajudes a totes les empreses busca "no deixar a ningú arrere".

L'oposició també ha donat el seu suport al decret però tant PP, com a Ciutadans i Vox han coincidit a acusar el Consell d'una "nefasta gestió", "dilatada en el temps" i que reiteradament "arriba tard", en aquest cas, "quan el termini per a sol·licitar les ajudes ja ha finalitzat".

No obstant això, el conseller Soler ha assenyalat que "resistir és reaccionar i si alguna cosa ha caracteritzat al Consell des de l'inici de la pandèmia ha sigut la capacitat d'actuar de manera dinàmica, adaptant i ampliant les mesures d'estímul posades en marxa a diferents sectors econòmics en funció de l'impacte de la pandèmia en aquests".

Una inversió de 647 milions d'euros

Durant la seua intervenció, Soler ha subratllat la necessitat de donar suport a aquesta nova modificació del Pla Resistir Plus, un paquet d'ajudes directes dotat amb 647 milions d'euros i destinat a donar suport a "la solvència i la liquiditat empresarial com a resposta a la pandèmia de la Covid-19", que va ser dissenyat en un primer moment per part del Govern central per als 95 sectors econòmics més afectats per la crisi del coronavirus.

Després de la petició del Consell d’"atendre les particularitats del teixit productiu valencià", el Govern va aprovar al maig un Reial decret que va permetre que als 95 sectors inicials, el Consell sumara 93 addicionals que hagueren patit una caiguda de més del 20% o tingueren especial incidència en el teixit productiu valencià com el tèxtil, el calçat o la ceràmica, fins a aconseguir els 188 sectors susceptibles de beneficiar-se d'aquestes ajudes.

Posteriorment, "amb la intenció de no deixar a ningú arrere", el Consell va sol·licitar al ministeri una segona modificació, i que ara permetrà que "totes les empreses valencianes i totes les persones autònomes, amb independència del sector al qual pertanguen, puguen veure's beneficiades", ha relatat Soler.

El conseller ha recordat que la Comunitat Valenciana "és de les poques autonomies que ha obert aquestes ajudes a tots els sectors econòmics i a més ha aconseguit el beneplàcit del Govern per a incloure més suposats subvencionables, tal com han sol·licitat les nostres empreses".

"Entenem que la situació d'una determinada empresa no sempre es correspon amb la situació del sector al qual pertany", ha dit Soler després de sol·licitar el vot favorable per a aquest Decret llei. Un fet al qual cal afegir "l'existència d'una forta interrelació entre l'activitat d'empreses de diferents sectors que pot arribar a suposar un grau de dependència molt elevat i afectar inexorablement els resultats de la resta d'empreses que formen part de la seua cadena de valor".

Per aquest motiu, en la segona convocatòria oberta per a sol·licitar ajudes del pla Resistir Plus, "únicament tindrem en compte la caiguda, en el cas de les empreses que tributen per estimació directa, d'almenys un 30% en el volum de negoci de cada empresa a títol individual, podent optar empreses de tots els sectors".

Resolució de les ajudes

La modificació legislativa ha ocasionat l'obertura d'un nou termini de sol·licituds que es va allargar durant un mes fins al passat 20 d'agost, així com la paralització de les resolució de les sol·licituds de la primera convocatòria per a donar "oportunitat a tots els interessats de modificar les seues sol·licituds per a augmentar la quantia sol·licitada, tenint en compte que ara poden incloure's també els costos fixos causants de pèrdues comptables", ha indicat Soler. Segons el responsable d'Hisenda, "en els pròxims dies i setmanes es resoldran la totalitat dels expedients".

Després de la fase de cita prèvia, durant la primera convocatòria es van formalitzar un total de 13.877 sol·licituds, a les quals cal sumar 5.207 nous sol·licitants fins al moment d'aquesta segona convocatòria, la qual cosa fa que almenys 19.084 empreses i persones autònomes es vagen a beneficiar de les ajudes del pla Resistir Plus.

En tot cas, tots els que van sol·licitar cita prèvia tenen fins dilluns que ve 6 de setembre per a formalitzar les seues ajudes, per la qual cosa el nombre total de beneficiaris pot veure's incrementat en els pròxims dies.

"Un nyap"

L'oposició també ha donat suport a la nova modificació del decret per a ampliar les ajudes a tots els sectors productiu però des del grup parlamentari popular, el diputat Rubén Ibáñez ha criticat que aquesta manera de gestionar és un "nyap" i ha enlletgit al Consell que, "arriba tard, com sempre".

En la mateixa línia, la diputada de Ciutadans Mercedes Ventura ha lamentat que el Consell "es va oblidar" de part dels treballadors valencians en el primer decret, amb una "gestió deficient, nefasta i dilatada en el temps". Això sí, "rectificar és de savis", ha apuntat.

També la diputada de Vox Llanos Massó considera que la gestió de la crisi ha sigut "nefasta" per part del Consell i ha lamentat que haja tardat "mesos" a arribar a la conclusió d'ampliar les ajudes a tots els sectors productius, una cosa que segons ha relatat el seu grup ja havia demanat. Això mostra que "el meu grup tenia raó", ha conclòs.