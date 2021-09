La escuela rural, ante la vuelta al cole: "Los protocolos antiCovid deben ser flexibles y adaptarse a los territorios"

Las decisiones que se toman para ser aplicadas a nivel nacional suelen hacerse pensando en las grandes ciudades y sin tener demasiado presente que España tiene una gran extensión de territorio rural. Zonas con sus particularidades que en el caso de la educación y en momentos de pandemia pueden aportar muchas ventajas. Los colegios de pequeños pueblos y comarcas encaran la segunda vuelta al cole marcada por el coronavirus con sus propios problemas y sus propias virtudes.

"En la escuela rural las ratios son mucho más bajas y los grupos burbuja se organizan de otra manera. La convivencia entre los alumnos, limitada en los grandes colegios a compañeros del mismo nivel, aquí suele agrupar a chavales de diferentes etapas", expone Miguel Ángel Sanz. Él preside la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), una comunidad con cerca de cincuenta aulas con tan solo entre tres y seis escolares.

En aulas de esas características hablar de desdobles o de profesores de refuerzo resulta baladí pero no lo es hablar de la conexión a internet y de los fallos que para estos centros presenta. "Fue uno de los problemas que nos encontramos el curso pasado. Es por lo que más quejas ha habido, porque la fibra no llega en las mismas condiciones", remarca este padre.

Presencialidad total

Ante esa situación, la presencialidad se hace más importante si cabe. Por eso, y aprovechando que el reducido número de chavales les permite cumplir las distancias de seguridad, en las escuelas rurales no tuvo cabida la semipresencialidad para los cursos superiores establecida en el resto del país el año pasado. En beneficio del alumnado, todos acudieron a clase desde el inicio, una posibilidad que en las grandes urbes se recuperará a partir de este curso.

Con todos esos mimbres, Sanz aboga por diseñar protocolos contra la Covid suficientemente moldeables. "Deben ser flexibles y adaptarse a los territorios para poder ser aplicados en cada uno conforme a sus características", prosigue y agrega que "por el momento" no han visto que "haya rigidez respecto a eso". Una rigidez que Ana Almazán sin embargo sí parece haber notado. "Hay normas que debemos cumplir porque vienen de Zaragoza pero por ejemplo no veo necesario que en nuestro centro los diferentes grupos no se puedan juntar en zonas como el recreo. No procede hacerlo porque son diez por clase y muchos resultan ser primos, hermanos...", apunta esta profesora de Secundaria en el instituto de la localidad turolense de Calamocha, de poco más de 4.000 habitantes.

"Hay normas que debemos cumplir porque vienen de Zaragoza pero que no veo necesarias en nuestro centro"

Esta joven ha conseguido repetir en el mismo centro en el que impartió clase el curso pasado pero señala que esta vez le ha resultado más difícil encontrar trabajo: "He tenido menos opciones. El año pasado hubo más oferta porque hubo muchas más plazas de apoyo. Esta vez no hay tantos profesores". El Gobierno aragonés ha anunciado que contratará personal docente de refuerzo pero en torno a la mitad.

Aula experimental

A varios cientos de kilómetros, en el Valle del Alagón, la realidad no es muy distinta. El Colegio Rural Agrupado (CRA) de esta comarca cacereña aúna a cuatro localidades. El colegio de la cabecera, Alagón del Río, tiene 85 alumnos; los de las otras tres -San Gil, Padrochano y Aldehuela del Jerte- rondan la veintena. "No necesitamos compañeros de refuerzo. Pero los ayuntamientos y las AMPAS nos ayudan mucho y como no tenemos conserjes nos pusieron a una persona encargada de abrir y ventilar a primera hora, de desinfectar el material de gimnasia que usan los alumnos cada día...", comenta Pilar Tena, directora de este CRA.

extraescolares Este año el protocolo antiCovid de Educación permite restablecer las extraescolares, suspendidas el curso pasado. “Valoramos positivamente que se recuperen porque son una herramienta importante de conciliación”, defiende como padre Miguel Ángel Sanz. En el CRA Valle del Alagón sin embargo aún no saben si podrán ofrecerlas. "No tenemos aulas de sobra. Las actividades complementarias de la tarde se daban en las clases de la mañana. Los Ayuntamientos, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, nos dijeron que era imposible tener también por la tarde a una persona ocupada de la desinfección", explica su directora, Pilar Tena. Todavía no han tratado el tema con los Consistorios pero, con la esperanza puesta en la mejora de la situación sanitaria, ella espera que esta vez sea posible: “Igual no hace falta que la persona que viene a las siete esté hasta las tres. A lo mejor algunas horas puede dedicarlas a la tarde".

En línea con lo que sucede en las zonas rurales de Aragón, aquí los grupos burbuja también quedan formados por alumnos de diferentes niveles. "En una misma clase tenemos estudiantes de 3º a 6º de Primaria y al final los de 3º y 4º se han tenido que adaptar a la normativa de los espacios para los de 5º y 6º. O están mezclados los de Infantil y Primaria y por eso nuestros alumnos han llevado mascarilla desde los tres años. Los ayuntamientos nos ofrecieron espacios alternativos para hacer grupos diferentes pero para tres o cuatro niños que había que separar la Consejería de Educación no nos iba a mandar un profesor", señala Pilar.

La preocupación de esta directora pasa este septiembre por afrontar que su centro haya sido elegido para un proyecto experimental. En un colegio en el que hasta ahora su oferta educativa arrancaba en el segundo ciclo de educación infantil, este curso contarán con un aula en el que se juntarán pequeños de dos y tres años. "La Lomloe apuesta por la escolarización pública de niños de cero a tres y en ese marco hemos sido seleccionados para empezar a impulsarla. Nunca hemos tenido niños de primer ciclo de Infantil y además pensábamos que estarían en una clase aparte, no mezclados con los de tres años", cuenta, y espera que esto no complique la organización del colegio en un momento aún de pandemia. "No tenemos muy claro qué tipo de medidas sanitarias hay que tener con esos niños, continúa mostrando su incertidumbre.

"Menos miedo"

Lo que no diferencia a la escuela rural de la urbana es la sensación de iniciar este curso, con prudencia, pero con mayor tranquilidad que el anterior. "Este año vamos con menos miedo. Aunque no estén vacunados todos los alumnos los profesores lo estamos. Cuando empezamos el año pasado creíamos que acabaríamos teniendo que cerrar el instituto. La situación era más negativa”, recuerda Ana. "Nosotros nos planteamos el curso pensando que tenemos que iniciarlo con prudencia y responsabilidad por la situación sanitaria en la que todavía estamos", incide Miguel Ángel.

Pilar reconoce sentir incertidumbre ante el hecho de que los niños de cero a doce años no esté siendo vacunados pero también apunta a que este año los chavales van a llegar a clase "muy acostumbrados a los protocolos" y los profesores y directivos, con la experiencia de un curso con escasas incidencias: "Nos sentimos satisfechos porque el esfuerzo que hicimos tuvo su recompensa".