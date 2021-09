Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 12 morts i els casos baixen a 582

A més, un total de 3.984.395 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana i ja compten amb la pauta completa d'immunització 3.642.091 persones, la qual cosa suposa un 81,14% de les persones a immunitzar a la Comunitat Valenciana.

Així, el total de decessos des de l'inici de la pandèmia se situa en 7.695: 832 en la província de Castelló, 2.934 a la d'Alacant i 3.929 a la de València.

Per la seua banda, el total de positius en 503.266 persones. Per províncies, 66 a Castelló (52.145 en total); 246 a Alacant (183.798 en total) i 270 a València (267.321 en total) i hi ha un total de 2 casos no assignats.

A més, s'han registrat 1.030 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 499.075 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 51.987 a Castelló, 180.727 a Alacant i 266.304 a València. El total d'altes no assignades es manté en 57.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 345 persones ingressades, 92 d'elles en la UCI: 61 en la província de Castelló, 12 en UCI; 140 en la província d'Alacant, 39 d'elles en la UCI; i 144 en la província de València, 41 d'elles en UCI.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 7.948 casos actius, la qual cosa suposa un 1,54% del total de positius i no s'ha registrat cap brot que tinguera 10 o més casos associats.