La Comunitat Valenciana registra 151 denúncies per delictes d'odi en 2020, un 5% més que l'any anterior

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van detindre o van investigar a un total de 47 persones en la Comunitat Valenciana en 2020 per ser autors de presumptes delictes d'odi, un 17% menys que en 2019, quan es van comptabilitzar 57 persones. En total, els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van tindre coneixement de 151 incidents relacionats amb aquesta tipologia delictiva, un 5% més que l'any anterior, data en la qual es van conéixer 144 denúncies en el territori valencià.

D'aquesta manera, la taxa de delictes d'odi per cada 100.000 habitants se situa en el 3% en la Comunitat Valenciana, el mateix percentatge que la mitjana nacional. La majoria d'infraccions penals estan relacionades amb el racisme i la xenofòbia (58), ideologia (24) i discriminació per raó de sexe/gènere (24), segons les dades de Delegació de Govern.

Així ho recull l'Informe sobre l'Evolució dels Delictes d'Odi a Espanya corresponent 2020 publicat pel Ministeri de l'Interior recentment. Després de conéixer les dades, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha destacat la importància que les denúncies es presenten "perquè aquests fets no queden impunes".

En aquest sentit, ha llançat "un missatge als agressors, als quals fomenten l'odi al diferent, destinarem tots els recursos que estiguen al nostre abast per a perseguir aquests delictes. El seu odi no cap en una societat plenament democràtica com la nostra", ha dit Calero, que ha visitat la falla de Torrent que representa un bes lèsbic entre dues falleres com a símbol de la diversitat i la tolerància.

L'any 2020, per la situació sanitària generada per la covid-19, ha sigut molt atípic en molts dels camps analitzats. Pel que aquesta circumstància cal tindre-la en compte en l'àmbit dels delictes i incidents d'odi i s'ha de contemplar en la comparativa que es vulga fer amb altres anys.

Per províncies, en la de València les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van tindre coneixement de 95 fets relacionats amb delictes d'odi, a Alacant 37 i a Castelló 19. En 2020 els agents van detindre o van investigar a 27 persones a les comarques de València, a onze en les d'Alacant i a nou en les de Castelló.

El total de victimitzacions en la Comunitat Valenciana va ascendir a 130, cinc més que en 2019. Per províncies, a València es van comptabilitzar 80, a Alacant 34 i a Castelló 16.

Gloria Calero ha recordat que el Ministeri de l'Interior ha impulsat la campanya de sensibilització en xarxes socials sota l'etiqueta #AcabaConElOdio, amb la qual es vol conscienciar a la societat del risc per a la convivència que comporten els delictes d'odi i animar a tota la ciutadania "a no ser mers espectadors, a fi de fer veure la importància que es denuncien tots aquells episodis dels quals siguen víctimes o testimonis".

La delegada ha subratllat que els delictes d'odi "es postulen com a enemics dels propis drets humans", perquè "són actes delictius comesos per raó dels prejudicis i la intolerància, portats a la seua màxima expressió, per la qual cosa suposen una greu amenaça tant per a les víctimes com per a la nostra societat".

En termes estatals, els delictes i incidents registrats l'any passat han descendit respecte a 2019. Els 1.401 fets registrats suposen una disminució del 17,9%, descens en el qual ha pogut influir el confinament patit per la població durant els mesos de març a juny de 2020.

No obstant això, els àmbits de delictes d'odi contra persones amb discapacitat (+69,2%), discriminació per raó de malaltia (+62,5%), discriminació per raó de sexe/gènere (+43,5%) i antigitanisme (+57,1%) han patit un increment, mentre que els àmbits que disminueixen són els d'ideologia (-45,3), racisme/xenofòbia (-5,8%), contra l'orientació sexual i identitat de gènere (-0,4%) i antisemitisme (- 40,0%). El major percentatge dels fets registrats es concentra en els àmbits de racisme/xenofòbia i ideologia (57,9%), seguit de l'àmbit d'orientació i identitat sexual (19,8%).

La solució de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i les Forces i Cossos de Seguretat per a fer front a aquests fenòmens violents passa per un increment de presència policial, així com del seguiment en xarxes socials de grups, persones o missatges que pogueren enquadrar-se en qualsevol de les formes dels delictes d'odi, especialment els que pogueren realitzar-se per grups d'ideologia extrema.

A més, els delegats de Participació Ciutadana de la Policia Nacional de la Comunitat Valenciana estan realitzant jornades de conscienciació per a Policies en actiu (Jornades TAHCLE) en el major nombre de plantilles. En concret, les últimes dates s'han realitzat a València (14, 15 i 16 de juny), i una vegada finalitze l'estiu es tenen programades més jornades de conscienciació.

A més, la Prefectura de Policia està ultimant l'organització d'unes jornades, de les quals s'ha informat i es té la intenció de realitzar l'oferiment als col·lectius vulnerables que potencialment poden ser destinataris de delictes d'odi, per a la seua presència i participació en els pròxims mesos amb la finalitat de mantindre l'acostament, coneixement i millora en la relació i actuació de les Forces i Cossos de Seguretat davant aquesta modalitat delictiva.