Falles.- Cs proposa crear els 'Premis Visibilitat' per a reconéixer la tasca solidària de les comissions

El portaveu de Cs, Fernando Giner, ha explicat que el seu grup presentarà una moció a la pròxima Comissió de Benestar Social i Cultura, segons ha assenyalat després de visitar al costat dels regidors Javier Copoví i Amparo Picó, les falles de Carrera Malilla-Illa Cabrera, Bailén-Xàtiva La Ferroviària, Los Leones-Poeta Más y Ros, Santa María Micaela-Martín l'Humà i Plaza Rojas Clemente.

Sobre este tema, ha destacat que "els fallers fan tots els anys un gran esforç per fer art i cultura en les seues activitats en el carrer plantant les falles, però també dediquen lemes per a visibilitzar temes d'actualitat i socials" i ha ressaltat que altres comissions, com les visitades, es bolquen a visibilitzar malalties rares o cròniques".

En aquesta línia, ha afirmat que "des de JCF es promou la Gala de la Solidaritat, en la qual es premia a les comissions per les seues diferents accions solidàries i de visibilitzación, però considerem que, igual que existeixen premis de falles experimentals, o Caliu, poden existir premis a la visibilitat".

Per a concloure, els regidors Javier Copoví i Amparo Picó, han reconegut "la dedicació i esforç de les comissions el lema de les quals gira entorn a les malalties rares, cròniques, trastorns o síndromes i que, sense deixar de costat la crítica fallera, cedeixen el protagonisme als qui pateixen aquestes dolències".