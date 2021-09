Cvirus.- El sector de l'oci demana obrir fins a les 3,30 hores i que a les discoteques es permeta ballar amb mascareta

Així ho van reclamar en la reunió que van mantindre ahir amb la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, la secretària autonòmica, Isaura Navarro, la sotsdirectora d'epidemiologia de la Conselleria, Herme Vanaclocha, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. Per part de Fotur, va assistir el seu president, Víctor Pérez, i el secretari general, Juanjo Carbonell, juntament amb la resta de companys del sector de l'oci.

Fotur va demanar recuperar els espais d'oci, joc, espectacles i festivals i per a açò recuperar la llicències d'activitat i desmarcara de la regulació actual amb hoteleria, atés que l'oci, joc, espectacles i festivals tenen "la seua pròpia normativa autonòmica, tant en matèria d'horaris i llicències, com en servici específic d'admissió i vigilants de seguretat".

En aquest avanç, Fotur va proposar recuperar les llicències i l'horari de l'oci nocturn, a les 3,30 hores del matí, per a avançar en una segona a les 7,30 hores de la matinada, mentre que en les Sales de Festa Ball i Discoteques el servici es puga realitzar en taula, consumint sense mascareta, i l'ús de la mascareta obligatori quan s'estiga dempeus o ballant.

Així, es va recalcar que els locals compten amb la corresponent ventilació adequada als aforaments, per la qual cosa "es pot garantir la qualitat de l'aire", i a més, s'està adequant als certificats de qualitat de l'aire 2 i 3 per a l'oci.

Sobre aquest tema, des de Fotur subratlla que "l'oci nocturn mai ha estat tancat, la qual cosa ha estat tancat han sigut els locals d'oci" i que aquest oci nocturn s'ha traslladat a la tard nit en un altre tipus d'establiments.

"Si en aquest moment no hi ha rebrots, l'oci no té per què tindre'ls, és més, totes les activitats estan obertes al públic sense restriccions, i l'única activitat que continua tancada són les de l'oci, joc, espectacles i festivals, la qual cosa no té cap justificació, amb l'actual avanç de la vacunació", han recalcat.