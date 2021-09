Ayuntamiento rechaza las alegaciones del Valencia a su informe sobre la ATE y censura la pasividad del club

Así se recoge en la contestación dada por el Servicio de Planeamiento a las alegaciones, consultada por Europa Press. "Resulta de todo punto inaceptable y carente del más mínimo fundamento pretender atribuir el incumplimiento" por parte del promotor -el Valencia CF- "de las obligaciones y compromisos de la ATE a la inacción y falta de cooperación del Ayuntamiento de València", plantea la respuesta municipal.

A este respecto, advierte de que "el promotor de la ATE ni tan siquiera ha iniciado la ejecución de ninguna de las cinco obras comprometidas en la Fase II -ejecución de las medidas correctoras indicadas en el estudio de movilidad urbanización el entorno del nuevo estadio, finalización de las obras de ejecución y puesta en marcha del nuevo estadio, ejecución del terciario y construcción de polideportivo" de Benicalap.

Igualmente, el Ayuntamiento apunta que "el motivo alegado por el promotor para justificar el retraso -el fracaso de las gestiones para la venta de la parcela del antiguo Mestalla y la consiguiente imposibilidad de financiar sus compromisos- no resulta aceptable como motivo no imputable al contratista. En esta línea, el consistorio ha expuesto que "se trata de una cuestión financiera interna de la sociedad -deportiva- cuyas vicisitudes no son oponibles frente la administración".

La administración local agrega en su respuesta que es así "máxime" si se tiene en cuenta "que la ATE en ningún momento condiciona el cumplimiento de los compromisos del promotor a la previa venta de dicha parcela". "Por tanto, consideramos que dicho motivo no puede justificar la concesión al promotor de una ampliación del plazo de ejecución".

En consecuencia, concluye que "cabe reiterar el criterio expresado en el informe emitido el 17 de mayo de 2021 por la Secretaría de Área I de este Ayuntamiento para el supuesto de que la ATE llegara a ser objeto de declaración de caducidad y ello comportara la derogación del plan". Por medio de aquel informe, el consistorio destacaba la "pasividad" del Valencia CF y rechazaba prorrogar la ATE, considerando que no se daban las condiciones.

En la contestación de ahora, la administración local apunta que "tal derogación debería ser meramente parcial en todo aquello que afecta a los terrenos propiedad del Valencia CF como promotor de la ATE, pero no en sus determinaciones relativas a las parcelas propiedad tanto del Ayuntamiento de València como de la mercantil Expo Grupo -en la zona del edificio consistorial de la avenida de Aragón ya derribado-" porque "respecto de las mismas simplemente se aprovechó latramitación del Plan ATE para materializar las previsiones del Convenio de Jesuitas de 2013".

Respecto a las alegaciones, el consistorio añade sobre "la supuesta inacción de las administraciones en la tramitación", que "los técnicos consideran que a la vista de los informes emitidos por los distintos servicios municipales con competencias en el desarrollo y ejecución de la ATE" esta "no se sostiene en ningún modo".

"NUNCA SE HA PRODUCIDO"

El concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de València y actual portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha subrayado la decisión de los técnicos municipales de entender "de todo punto inaceptable y carente del más mínimo fundamento" intentar "atribuir el incumplimiento del promotor" a "una supuesta inacción y falta de cooperación del Ayuntamiento". Ha asegurado que esta "nunca se ha producido".

"Alguno de los elementos que destacaba en este caso la propiedad del València son de todo punto falsos", ha subrayado Sanjuán, que ha apuntado que "en otros, lo único que hacen es desvelar la falta de diligencia a la hora de cumplir sus compromisos" por parte del club deportivo.

El edil ha citado como ejemplo que "durante 17 meses nunca entregaron una documentación que se les había requerido" y que "el acto que ahora critican a la administración ni siquiera fue recurrido en su momento".

RETOMAR LAS OBRAS

Borja Sanjuán ha manifestado que "lo que dicen los técnicos municipales es que las excusas puestas por la propiedad del Valencia son del todo inválidas y que la única responsabilidad de que no se hayan retomado las obras del nuevo Mestalla está en la propiedad del València y no en el Ayuntamiento".

"Son ellos los que ahora se han quedado sin excusas administrativas y parece, afortunadamente, que también sin excusas económicas. Por tanto, desde este ayuntamiento lo que les pedimos es que dejen de embargar el campo y retomen las obras", ha afirmado.