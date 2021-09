Lambán plantea a Ribera crear en Aragón comunidades energéticas que beneficien a los consumidores y atraigan inversiones

La propuesta ha sido bien recibida por la titular del ministerio, también vicepresidenta tercera del Gobierno central, y pasa por la agrupación de los productores con ayuntamientos y empresas para que, conectados directamente, puedan establecer un circuito propio fuera de la red eléctrica nacional.

A juicio del presidente aragonés, esta fórmula podría permitir una reducción de hasta un 50 y 60 por ciento del coste de la energía, "lo que nos reforzaría como comunidad atractiva para las inversiones", ha explicado.

En este momento, están pendientes de resolverse algunas alegaciones presentadas en junio al decreto correspondiente por parte del Clúster de la Energía de Aragón, que trabaja con el Gobierno autonómico para que el ámbito de constitución de las comunidades energéticas locales beneficie a la práctica totalidad de la comunidad autónoma, "se tengan o no molinos" en el término municipal, ha apuntado Lambán.

Además, hasta el 15 septiembre, se pueden presentar proyectos concretos de comunidades energéticas locales, "que serán los pilotos o modelos de estas figuras ilusionantes, tanto para nosotros como para el ministerio" y que se implantarían en un primer momento en la plataforma logística de Platea, en Teruel, y en la localidad turolense de Andorra, para luego extenderlo a diferentes zonas de Aragón, ha expuesto el presidente.

Los beneficios, según Lambán, serían la bonificación del suministro, la reducción de emisiones de CO2, la atracción de nueva industria y la disminución del coste de la energía descarbonizada almacenada.

"No queremos que nos pase en Aragón como hace cien años, cuando para industrializar Cataluña se llenaron de embalses y saltos todas las montañas del Pirineo; no queremos que ahora, con nuestro cierzo, sol y bochorno, se industrialicen regiones aledañas y que esos recursos naturales no beneficien a los aragoneses, tanto ciudadanos como empresas", ha concluido el presidente Lambán.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL PIRINEO

La visita se ha enmarcado dentro de los distintos encuentros que el presidente aragonés tiene previsto mantener con el resto de ministros en el comienzo del curso político y sobre todo, con aquellos cuya área de gestión es "primordial" para Aragón por el ámbito de sus competencias, ha dicho el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Empezar por Teresa Ribera era muy importante", ha asegurado Javier Lambán, quien ha agradecido la inmediatez con la que la vicepresidenta tercera le ha recibido y ha calificado el encuentro, además de "cordial", de "fructífero", donde se ha tratado de los planes Miner y de los convenios de transición justa, con los que se trata de compensar el cierre de la minería en Teruel y de la central térmica de Andorra.

Lambán ha recordado que ya hay muchos proyectos a los planes Miner y 130 proyectos de inversión en las cuencas mineras presentados a los convenios de transición justa, que, según la ministra, están "muy avanzados". El vicepresidente y consejero de Industria aragonés, Arturo Aliaga, está trabajando en esta cuestión "de manera prioritaria".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado que es posible que "en pocas semanas" la ministra se desplace hasta la localidad turolense de Andorra para firmar el convenio de transición justa.

SALTOS HIDROELÉCTRICOS

En la reunión, también han abordado asuntos de interés para el Pirineo, como las concesiones de las centrales hidroeléctricas que van caducando y pasarán a depender del ministerio. La intención de la ministra es que esos saltos pasen a favorecer a las zonas inmediatas, como los municipios que resultaron afectados por los embalses que dieron lugar a estos saltos, para lo que ya se está hablando con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que se produzca cuanto antes, según le ha manifestado Ribera al presidente aragonés.