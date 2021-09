Cvirus.- El 82,5% dels ingressats a les UCI valencianes i el 57,8% dels de planta no tenen immunització completa

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha facilitat aquestes dades en la seua compareixença en la Diputació Permanent de les Corts, on ha informat de l'evolució de la pandèmia a la Comunitat Valenciana i la situació epidemiològica.

A data de hui, la incidència acumulada es troba propera als 150 casos per 100.000 habitants -feia dos mesos que no hi havia taxes similars-; la incidència acumulada a 14 dies és de 166,88 casos per 100.000 habitants, tres vegades i mitja inferior a la de fa un mes, i 50 punts per davall de la mitjana d'Espanya, amb el que se situa com a tercera autonomia amb una menor incidència, només per darrere d'Astúries i Canàries. A set dies, la xifra és de 59,44 casos per 100.000 habitants, amb el que es confirma que la tendència es manté a la baixa.

El descens dels nous casos ha sigut "especialment rellevant" en els joves, on s'ha concentrat la transmissió en aquesta quarta onada: en el grup de 20 a 29 anys la incidència és sis vegades inferior a la del 26 de juliol i se situa en 261 casos; de 30 a 39 anys, se situa en 132 casos i en els de 12 a 19 anys el descens ha sigut elevat i amb una taxa més de tres vegades inferior a mes i mig.

Amb aquestes dades, la incidència a la Comunitat Valenciana és inferior a països de l'entorn com França, el Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Portugal, Suïssa o Irlanda i similar a Itàlia o Alemanya.

VARIANT DELTA

La consellera ha subratllat que, en aquest moment, la variant delta ja és "absolutament dominant" i és entre un 40% i un 60% més transmissible que l'alfa, majoritària en les primeres onades i que pot estar associada amb un major risc d'hospitalització. Segons les últimes dades del sistema de vigilància genòmica de la Comunitat Valenciana, aquest llinatge ja està darrere del 99,6% dels contagis.

Així mateix, ha indicat que, en aquests moments, hi ha menys d'una tercera part de persones amb la malaltia activa respecte a les quals hi havia a la fi de juliol i una reducció de "forma molt notable" en el nombre de persones hospitalitzades: 369 persones ingressades en els hospitals, la meitat que al juliol. A dia de hui hi ha quasi 13 vegades menys ingressats que els quasi 5.000 a la fi de gener.

La consellera ha incidit que "ningú està a resguard de contagi" i en la necessitat de prudència, de mantindre la distància de seguretat, mascareta, llavat de mans, ventilació i la vacunació.En aquesta línia, segons Barceló, les dades que arriben dels hospitals "deixen molt clar l'elevada capacitat de protecció" de la vacuna i, de fet, el 82,5% dels ingressats en UCI no té la pauta completa i en planta, el 57,8% no estaven completament immunitzats.

Barceló, que ha expressat el seu pesar per "cadascun dels 7.683 valencians i valencianes morts amb covid", la qual cosa ha qualificat "com una tragèdia", ha trasllat el seu afecte als seus familiars i persones estimades.

No obstant açò, ha mostrat el seu alleujament perquè, gràcies a l'extensió de la vacunació, en l'última onada s'han reduït "enormement" tant els hospitalitzats en planta com en UCI i morts. La letalitat s'ha desplomat a la Comunitat Valenciana en aquesta quarta onada, fins a caure al 0,27%.

Així, ha recalcat que la vacuna "evita morts i casos greus de la malaltia per coronavirus" i ha demanat "per favor, que es vacune" aquelles persones que falten. "Aquestes dades haurien de fer reflexionar als qui han ignorat les cites per a acudir als centres de vacunació. Però especialment a cadascuna de les 52.154 persones que de forma explícita ens han comunicat el seu rebuig arebre la vacuna", ha exposat, "no només per ells, sinó pels seus éssers estimats i per tots nosaltres".

DESESCALADA

La compareixença es produeix tres dies abans de la reunió de la Interdepartamental que se celebrarà dilluns que ve per a adoptar mesures en relació amb la desescalada i sobre la qual ha avançat que donarà pas a un "nou escenari de reobertura", com ja va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, "amb alguna flexibilització de les mesures actualment en vigor".

Barceló ha indicat que les bones dades epidemiològiques i de vacunació "permeten mirar cap a davant amb optimisme moderat" i ha afegit que la "bona evolució, la caiguda de la incidència i l'impuls de la vacunació, obri les portes a un nou escenari de reobertura".

Aquest nou escenari es definirà dilluns que ve després de lareunió de la Taula Interdepartamental per a la prevenció i actuació davant la covid-19 i es plasmarà amb la publicació d'una nova resolució de mesures de protecció enfront del coronavirus. "Si es manté l'actual tendència positiva i d'acord amb el consell dels experts, podrem donar inici a un procés de reobertura progressiva i de desescalada prudent", ha dit.