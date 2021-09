Aragón se suma al acto de la AEFT para celebrar la reforma judicial que permite decidir a las personas discapacitadas

También han participado en el acto el presidente de la Fundación Tutelar Aragonesa 'Luis de Azúa', Luis Gonzaga, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Noelia Carbó.

La consejera se ha referido a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en vigor desde 2008, un paso "importantísimo" del que se generan las regulaciones de este colectivo. Además, ha apuntado a la labor de las familias, "que tanto han luchado por la normalización y por la inclusión".

Broto ha señalado que para el Gobierno de Aragón es "clave y fundamental" trabajar por esa "normalización" de las personas con discapacidad. "Siempre decimos que la fibra moral de un gobierno se mide en lo que somos capaces de trabajar con las personas con más dificultades", ha añadido.

Por su parte, Luis Gonzaga ha explicado que la modificación principal que introduce esta reforma jurídica es que otorga a las personas discapacitadas o dependientes la capacidad de decidir y desaparece la figura del tutor, así como el resto de figuras "sustitutivas" de la voluntad.

MÁS CAMBIOS

No obstante, y teniendo en cuenta que no todos los grados de discapacidad son los mismos, la ley prevé que la medida de apoyo que esa persona necesita para tomar decisiones se hará en función de su situación, ha agregado el presidente de la Fundación Tutelar Aragonesa.

A partir de ahora, cuando las personas tengan que tomar sus decisiones, se les dotará de los "apoyos necesarios" para que se preserven determinadas garantías, ha dicho.

Por otra parte, la reforma traerá cambios sobre las personas que prestan servicios ya que hasta ahora eran las mismas que daban apoyo y por eso eran "juez y parte", ha indicado Luis Gonzaga, lo que suponía una "total indefensión" para las personas con discapacidad. Así, el Código Civil establece en su reforma que ambas actividades serán incompatibles.

A estas cuestiones, María Victoria Broto ha agregado que, desde el Ejecutivo autonómico, se seguirán poniendo los medios jurídicos, materiales y de recursos humanos para que la aplicación de la reforma "sea una realidad".

DERECHO FORAL ARAGONÉS

Gonzaga ha respondido a las declaraciones realizadas por la Comisión del Derecho Foral Aragonés, sobre la necesidad de preservarlo ante la entrada en vigor de la reforma del Código Civil.

"Desde la AEFT y desde la Fundación 'Luis de Azúa' no podemos estar más de acuerdo con ellos, pero queremos enviarles el mensaje de que esa protección del Derecho Aragonés, que es más antiguo que el Código Civil, no puede suponer que algunos ciudadanos de la comunidad autónoma no puedan ejercer su derecho a decidir", ha añadido el presidente de la fundación.

En este punto, ha pedido que se aborde la reforma del Derecho Foral Aragonés, para adaptarlo al Código Civil, "y se tengan la misma valentía y la misma altura de miras que ha tenido la Comisión de Codificación del Código Civil", encargada de esta reforma por mandato de las Cortes.

Además, Gonzaga ha recordado que, en Aragón, hace dos años, se aprobó, por mayoría, la Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad y hace poco más de un año entró en vigor un decreto por el que se restituía el derecho al sufragio de este colectivo. "Hoy se culmina esto con la entrada en vigor del Código Civil para adaptarlo a lo establecido en la convención mundial", ha explicado el presidente.