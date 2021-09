BNG y PSdeG reclaman a la Xunta una "apuesta" por la universidad pública con un aumento de fondos

Ambos se han posicionado así antes de asistir, en el rectorado coruñés, a la apertura del nuevo curso académico univeritario y en unas declaraciones a los medios de comunicación en la que han criticado la política del Ejecutivo gallego a este respecto.

"El PP se cebó con recortes en la universidad pública, con un sistema de financiación insuficiente", ha insitido Pontón quien a los "recortes" en la financiación pública ha sumado la "apuesta por una universidad privada".

"Es caminar hacia la privatizacion de servicios públicos con consecuencias nefastas", ha insistido la dirigente nacionalista, quien ha demandado para este inicio de curso un plan para reforzar la universidad y la investigación, con una cuantía de 70 millones.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha considerado "imprescindible" un compromiso con el sistema universitario público y que "no se quite" este dinero "para otros fines no tan prioritarios".

En concreto, ha pedido aumentar los fondos estructurales y no "escatimar" recursos. Además, ha cuestionado que se "abra la puerta a modelos privados" y que no se "fortalezca", mientras, la universidad pública, de la que ha dicho necesita "más apoyo", ha dicho aludiendo al profesorado como al estudiantado.