Olmedo (Valladolid) rinde mañana homenaje a personas y colectivos por su labor solidaria durante el confinamiento

"Se trata de un reconocimiento hacia aquellos que cuidaron de Olmedo, especialmente durante los tres meses en los que tuvimos que estar confinados. Necesitábamos expresar públicamente el sentimiento que toda la comunidad de Olmedo tiene hacia aquellos que nos cuidaron. También servirá para recordar a todos aquellos que se han ido y que no pudimos despedir como acostumbramos a hacerlo", ha explicado el alcalde, Alfonso Centeno, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El regidor ha recordado también que esto no ha terminado y no debemos bajar la guardia. Advierte de que el hecho de poder relajar algunas medidas de prevención no debe hacernos pensar que la batalla contra el virus ha terminado. "La responsabilidad y cuidarnos unos a otros sigue siendo esencial. Es una tarea de todos", ha concluido.

En el acto participarán los colectivos culturales con un programa de actuaciones variado en homenaje al resto de homenajeados que trabajaron solidariamente por mitigar las consecuencias del confinamiento.

Durante el acto, los asistentes también tendrán la oportunidad de ver diferentes vídeos donde se recoge la actuación de los voluntarios, así como la participación de niños, jóvenes, adultos y mayores que se sumaron a las diferentes actividades realizadas de forma virtual durante el confinamiento.