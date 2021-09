El PP exige explicaciones sobre la "parálisis" del proyecto del mercado de la Puerta de la Carne

Así lo ha expresado el portavoz popular, Juan de la Rosa, en una nota de prensa, al tiempo que se ha preguntado al respecto "qué está ocultando el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, al denegarnos la entrada para visitar el interior".

Tras una visita al entorno del edificio con varios vecinos y "ante la negativa del equipo de gobierno a poder acceder al interior", el portavoz del PP ha solicitado un nuevo proyecto para la construcción del mercado gourmet y ha exigido "respuestas mientras los vecinos siguen soportando los problemas que crea un edificio degradado y sucio".

En este sentido, De la Rosa ha subrayado el estado de "abandono y suciedad" del céntrico edificio, que desde hace varios años está vallado, y que presenta "los cristales de sus ventanales rotos, pintadas, es un nido de ratas y tiene elementos constructivos cuya degradación avanza, por lo que precisa intervenciones periódicas para garantizar la sujeción".

"Todo ello después de la promesa de Espadas de 2017 de que la remodelación estaría concluida en 2019", ha añadido el portavoz popular. "¿Por qué el Gobierno local no licita un nuevo proyecto de recuperación que detenga el proceso de deterioro galopante que sufre, rehabilite el inmueble y lo ponga en valor".

De la Rosa ha recordado que el Ayuntamiento "llegó a un acuerdo de renuncia con la empresa concesionaria por no poder acogerse a las nuevas necesidades técnicas y arqueológicas", pero "no sabemos por qué no se resuelve el contrato".