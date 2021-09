Díaz diu sobre l'elèctrica pública de Podem que els grups tenen dinàmiques pròpies però demana cuidar la coalició

En una entrevista a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, Yolanda Díaz, ha realitzat aquestes manifestacions en relació al fet que Unides Podem no comunicara al PSOE fins una hora abans la seua intenció de presentar una proposta al Congrés per a crear una empresa pública d'energia.

Sobre si aquesta actitud suposa una deslleialtat aquesta actitud amb el PSOE, Yolanda Díaz ha assegurat que els grups parlamentaris tenen dinàmiques pròpies i "cal cuidar, com sempre, la coalició".

Segons ha apuntat, "sens dubte" cal "millorar els mecanismes de convivència i de govern" i ha assenyalat que "tot és millorable" però ha destacat que l'important és que des del Govern es governe i se solucionen els problemes de la ciutadania.

La ministra ha subratllat que l'actual increment "històric" de la llum és un problema per a les famílies, empreses i autònoms i ha subratllat les mesures importants que ja s'han adoptat des del Govern.

Yolanda Díaz ha reconegut que existeixen diferències en el si del Govern "en els ritmes d'aplicació de les mesures" i, en aquest sentit, ha recordat que Unides Podem demana aplicar el model francés en relació a l'energia nuclear per a fixar un preu fix i respecte a les hidroelèctriques, que "es tope el preu màxim". Al seu juí, "tot és perfectament legal".