El Parlamento aprueba por unanimidad llevar el incumplimiento del REF ante el Tribunal Constitucional

La disputa con el Gobierno central y las Cortes Generales se debe al incumplimiento del diferencial fiscal para los rodajes cinematográficos en Canarias, y que debe alcanzar el 80% sobre la desgravación del resto de España, lo que implicaría que llegaría a los 18 millones en las islas frente a 10 millones.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Ricardo Fernández, ha mostrado el "rotundo apoyo" de su formación al REF frente al "ninguneo y la burla" del Gobierno central a las especificidades de Canarias y que obligan a abrir un "conflicto legal" con el Estado.

Ha criticado el "desconocimiento" del Ejecutivo central sobre el REF consagrado en la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y el decreto-ley de energía, corroborado por el Consejo Consultivo de Canarias.

En el caso concreto de los incentivos al cine, por ejemplo, "no ha sido un descuido", ha señalado.

Fernández ha apuntado que Canarias "no necesita de privilegios" sino las herramientas necesarias y que se cumpla la ley para iniciar "un futuro ilusionante y acabar con una etapa aciaga".

La diputada no adscrita Vidina Espino, ha dicho que el Gobierno y varios grupos de las Cortes, "entre ellos Ciudadanos" -su expartido- han incumplido el Estatuto de Autonomía con un "atropello" que obliga a recurrir ante el Tribunal Constitucional y solicitar la reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado.

"CON EL REF NO SE JUEGA", SEÑALA ESPINO

Espino ha comentado que no se trata solo del diferencial fiscal del cine, "que se han cargado de un plumazo", porque en el futuro "puede ser otra cosa", como que les parezcan "caros" los descuentos para los billetes. "Con el REF no se juega, no se burla el REF, acudamos todos juntos al TC", ha dicho.

Además, ha advertido a NC y Sí Podemos de que presentará una denuncia por prevaricación si siguen con sus intentos de bloquear sus intervenciones en la Cámara tras su marcha de Cs -han solicitado un informe al Consejo Consultivo para que interprete el reglamento-.

Jesús Ramos (ASG) ha dicho que el origen del conflicto se debe a que cuando se subió el diferencial fiscal al cine en el resto de España "se olvidaron de Canarias", con el agravante de que se incumple el REF y el Estatuto, pues ni siquiera se comunicaron los cambios a la Cámara regional.

Esto obliga, según Ramos, a abrir una "batalla judicial" que está convencido de que el Parlamento ganará porque "tiene la razón", al tiempo que exige la convocatoria de la comisión bilateral. "No es cuestión de nacionalismo, derecha o izquierda, sino de sentido común", ha señalado.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha comentado que no se han respetado las formas ni el fondo con el Estatuto y el REF y confía, aparte de en el recurso de inconstitucionalidad, que se reúna la comisión bilateral Canarias-Estado.

Ha reconocido que hay una "vulneración" en el caso del diferencial fiscal del cine y cuando se trata de una industria pujante en las islas, que ayuda a la "internacionalización" de la economía y la creación de empleo. "Hay que dar seguridad jurídica", ha comentado.

SÍ PODEMOS: NO SE PUEDE "SACRALIZAR" EL REF

No obstante, ha alertado de que no hay que "sacralizar" el REF porque hay aspectos que lo han ido "desnaturalizando", caso de la RIC, que no beneficia a la totalidad de los canarios, pues no hay una "causa efecto" entre la exención de impuestos y la creación de empleo. "Se ha pervertido porque se ha convertido en ahorro", ha señalado.

Esther González (NC) ha criticado la "deslealtad institucional" del Gobierno central y de manera reiterada y recordó que fue el diputado nacional Pedro Quevedo (NC) fue el primero que alertó del incumplimiento del diferencial fiscal.

En su opinión, tanto la ley como el decreto son un "grave atropello" al REF y el Estatuto y una "falta de respeto", subrayando que estos documentos "no son un capricho ni un regalo", sino que responden a la fragmentación y la lejanía de las islas.

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha comentado que este Pleno sirve para defender el fuero canario y los derechos de los ciudadanos ante la dificultad del Gobierno de España de entender las especificidades de Canarias.

Ha comentado que la ley y el decreto son una "provocación" y un "menosprecio" del Ejecutivo central al modificar de forma unilateral el diferencial fiscal que permite a Canarias "atraer inversiones y generar empleo".

Ha criticado la "inacción" del Gobierno de Canarias, "que no se ha hecho respetar" cuando se "pisotea" el REF, y confiando en un "dudoso diálogo" con el Estado para "no incomodar" a Pedro Sánchez y dejando el "liderazgo" al Parlamento de Canarias, "que no ha hecho de dejación de su responsabilidad".

BARRAGÁN (CC-PNC) CRITICA LS "SUMISIÓN" DE TORRES

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, ha señalado que en ningún caso "se debió llegar hasta aquí" -en referencia a la presentación de los recursos de inconstitucionalidad-, algo que ha achacado a la "soberbia jacobina" del Gobierno central y la ruptura de la lealtad institucional.

Ha rechazado el "trueque entre partidos" que han practicado PSOE y NC a cambio del apoyo a los PGE y también la "sumisión" del Gobierno canario frente al "ninguneo" del Ejecutivo estatal con el reconocimiento al fuero de las islas.

Barragán ha señalado que el Gobierno socialista ofrece "poca confianza" en las relaciones Canarias-Estado -se ha preguntado cuándo es la fecha de la comisión bilateral- y por ello, ha pedido al presidente canario, Ángel Víctor Torres, que "no desaproveche la oportunidad" de actuar como presidente de los canarios y no como "secretario general del PSOE".

Iñaki Álvaro (PSOE) ha comentado que el origen del conflicto es "el tope" del diferencial fiscal fijado con los gobiernos del PP y avanzado que el próximo lunes se presentará una enmienda en el Senado que situará "de forma clara y para siempre" el diferencial fiscal en el 80%.

Ha aclarado que la defensa del REF "no puede depender de los intereses partidistas" ni de "oportunismo político", subrayando que con los acuerdos del Parlamento de este viernes se está "desterrando" esa forma de hacer política.