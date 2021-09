Detinguts a Alacant per estafa dos homes que enviaven missatges fraudulents per a traure diners de caixers automàtics

La Guàrdia Civil ha detingut en Dolores (Alacant) i per un presumpte delicte d'estafa a dos homes que enviaven missatges fraudulents a telèfons mòbils per a traure diners de caixers automàtics sense targeta i també per a comprar bitcoins, segons ha informat la Comandància d'Alacant en un comunicat.