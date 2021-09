Ciudadanos exige a Barbón que "cese inmediatamente" a Berta Piñán por su actuación en la Fundación Selgas-Fagalde

A juicio de Ciudadanos la consejera ha cometido "negligencias tremendas", como la delegación de voto "sabiendo perfectamente que en esa reunión se iban a dar pasos encaminados a la venta de los cuadros -uno de Goya que fue vendido y otro del Greco que se intentó vender-"

"No hay ninguna excusa para exculpar a la consejera. Si no sabía lo que iba a tratarse en esa reunión malo y si lo sabia también. No hay justificación alguna", ha insistido Fernández Bartolomé, que considera que ha añadido que si bien la Selgas-Fagalde es una fundación privada, tiene un marcado carácter público, por tanto es claro el papel público en la custodia del legado de la misma.

Por eso considera Ciudadanos que o bien Adrián Barbón asume personalmente la responsabilidad de lo ocurrido o cesa de inmediato a la consejera, porque el papel de la Administración pública asturiana "ha sido lamentable, con quince años donde ha habido opacidad, falta de transparencia y falta de control del patrimonio de todos los asturianos".

Además, considera Ciudadanos, que en este asunto se ha intentado que la ideología prevalezca sobre la verdad, y la verdad es que la irresponsabilidad política de la consejería en esta cuestión es flagrante.

Preguntado si su grupo apoyará la comisión parlamentaria de investigación, Fernández Bartolomé ha indicado que "por supuesto que la van a apoyar", no obstante ha indicado que "ahora no toca investigar porque los hechos son clarísimos y el Gobierno debe cesar inmediatamente a la consejera y decir que va a hacer ahora frente al auténtico expolio que se ha llevado a cabo. "Estamos ante una Administración ciega, sorda y muda ante una situación gravísima". concluyó.