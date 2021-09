El Col·legi d'Infermeria de València se suma a la petició d'infermeres escolars

Es tracta d'un document en el qual s'exposen les manques en l'atenció sanitària de xiquets i adolescents a les escoles, que detalla l'escassa cobertura sanitària que existeix en l'àmbit de la salut/malaltia/atenció de xiquets i d'adolescents en totes les regions d'Espanya, en comparació d'altres països on és una pràctica normalitzada disposar d'infermeres escolars.

El col·lectiu se suma perquè es done una resposta assistencial als diferents problemes de salut aguda i crònica, multimòrbids i necessitats especials que presente la població escolar. Tot açò davant la imminent necessitat de la incorporació d'Infermers/es Escolars, com a professionals experts per a cobrir totes aquelles necessitats en salut que puguen afectar als membres de la comunitat educativa (professors, pares, AMPA, alumnes), així com afavorir el vincle escola-família-salut.

ACEESE considera un greuge comparatiu en relació a la cura i els servicis d'atenció sanitària que reben els xiquets i adolescents del nostre país segons la comunitat autònoma a la qual pertanyen, atés que en algunes regions la infermeria escolar està present en escoles d'educació especial i en escoles ordinàries, mentre en altres comunitats la seua presència és nul·la o quasi inexistent; repercutint en la salut d'un dels col·lectius més vulnerables, la infància.

D'igual manera, és imprescindible informar que els alumnes amb malalties cròniques requereixen atenció i cura permanent durant l'horari escolar lectiu i no lectiu. Eixe nombre creixent d'estudiants, les seues famílies i el professorat que els acompanyen diàriament, demanden una atenció sanitària qualificada que no troba resposta en aquest país

Els firmants del manifest sol·liciten la presència d'infermeres a les escoles i instituts de tot l'Estat durant tot l'horari lectiu, doncs existeix evidència científica tant a nivell nacional com a internacional de l'eficiència del seu treball i la repercussió en la salut en la infància, adolescència, així com en la resta dels membres de la comunitat educativa i en el conjunt de la societat.

COEV ha subratllat la petició d'ACEESE de revisar i valorar tots els programes de salut existents en les escoles del país, perquè siguen unificats en una assignatura 'Promoció i educació per a la salut'; impartida per la infermera escolar, un programa inclusiu i equitatiu per a totes les comunitats autonòmiques que s'ajuste a la realitat social del segle XXI, perquè influïsca de forma positiva en la nostra societat.