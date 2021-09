El PSC acusa a Borràs de "dividir" a los catalanes con la Medalla de Honor del Parlament

"Ha querido dividir como vienen haciendo los independentistas desde hace muchos años", ha lamentado, en rueda de prensa después de la reunión del 'Govern alternativo' de los socialistas.

Romero ha sostenido que esta condecoración no representa a todos los catalanes y ha explicado que el PSC no participará en el acto de entrega de esta medalla: "Es una pena que la Diada no sea una fiesta de todos los catalanes".

Sobre la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la mesa de diálogo, ha argumentado que son los gobiernos los que deben decidir quién participa en estas reuniones y ha defendido que, si el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, participa, estarán "satisfechos".

También ha reprochado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que quiera llevar la autodeterminación y la amnistía a esta mesa de diálogo, y ha insistido en reclamar que convoque una mesa de partidos catalanes para hablar de lo que une a los catalanes: "Poner la autodeterminación y la amnistía son temas que nos dividen".

Asimismo, al ser preguntada por la presunta relación entre el expresidente del Govern Carles Puigdemont y Rusia, ha contestado que cualquier operación que pueda desestabilizar Europa no es positiva: "Que en algún momento el Govern de la Generalitat se haya prestado a una cierta desestabilización de Europa no nos parece una buena noticia".

PLAN DEL 'GOVERN ALTERNATIVO'

Después de dos jornadas de trabajo en el Monestir de les Avellanes de Os de Balaguer (Lleida), Romero ha presentado el plan de gobierno del 'Govern alternativo' que los socialistas están llevando a cabo esta legislatura para hacer de oposición al Ejecutivo de Pere Aragonès.

Así, ha explicado que este plan es para los dos próximos años, hasta 2023, y consta de cuatro ejes: el desarrollo económico, conocimiento, innovación e industria; derechos de ciudadanía y Estado del bienestar; territorio y transición ecológica, y federalismo y buen gobierno.

Con este plan, los socialistas se han comprometido a presentar 202 medidas y 29 iniciativas legislativas ante la "falta de actividad legislativa" de los últimos años en Catalunya.

Entre las medidas del primer eje económico, ha destacado que el PSC elaborará una propuesta de reforma de la financiación autonómica para que Catalunya disponga de más recursos y su voluntad es acordarla con los gobiernos de las Baleares y la Comunidad Valenciana, con quien cree que tienen objetivos en común.

Romero ha reprochado al Govern no asistir a las reuniones de comunidades autónomas sobre la financiación y de no tener ninguna voluntad de querer negociar con el Gobierno un nuevo sistema, a su juicio, por lo que ha reiterado que serán los socialistas los que trabajen en esta propuesta.

Del segundo eje, la portavoz del PSC ha subrayado la importancia de mejorar la convivencia y la seguridad, por lo que se comprometen a trabajar para fortalecer los cuerpos de seguridad y destinarles más recursos "para que puedan hacer su trabajo".

Otra de las propuestas que ha querido poner en relieve ha sido la lucha contra la pobreza infantil aumentando los presupuestos destinados a este asunto, ya que cree que si no hay un "Govern ambicioso" no se podrán reducir las tasas de desigualdad que tiene Catalunya.

Además, ha puesto el foco en la necesidad de invertir más en energía renovable y ha avisado de que "la CUP no puede marcar la línea de Govern, no puede ser quien condicione las políticas que se hacen en Catalunya".