¿Existe un anuncio de comida perfecto? Coca Cola, Kelloggs’s o Magnum compiten por el puesto

¿Te has planteado alguna vez cómo sería el anuncio de comida perfecto? ¿Qué es lo que más te convencería de que los protagonistas están tomando la mejor comida de sus vidas? ¿Es mejor mostrar a un cliente satisfecho dando un mordisco al producto? ¿Varias personas disfrutando alrededor de una mesa? ¿Un primer plano de los platos?

Al hacer un vídeo o un anuncio y tener que tomar decisiones creativas, es difícil no dejarse llevar por lo puramente estético, pero debemos ser conscientes de que la belleza de las imágenes nos puede alejar de lo que realmente funciona. ¿Cómo conseguir mejorar los resultados? Haciendo caso de los datos. Solo así podremos averiguar qué es lo que motiva las decisiones de la audiencia. En el site Think with Google cuentan con una entrada sobre directrices para diseñar creatividades que consigan resultados y que, además, se pueden aplicar a cualquier anuncio de vídeo. ¿Quieres conocerlas? No dudes en consultar el artículo completo.

De hecho, según un análisis llevado a cabo por Nielsen, los anuncios de comida, bebida y restaurantes en los que se aplicaron estas directrices al pie de la letra generaron un aumento medio de las ventas un 31% más que aquellos en los que no se aplicaron. En el artículo publicado en Think with Google podrás ver, además, ejemplos de marcas que las han aplicado y triunfado como Magnum, Côte D’Or, Coca Cola o Kellogg’s.