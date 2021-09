Av.- Cvirus.- La Comunitat Valenciana començarà a vacunar sense cita des del dimarts en els 133 punts de vacunació

Així ho ha indicat en la seua intervenció, a petició pròpia, per a informar de l'evolució de la pandèmia provocada per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana, que ha qualificat de "clarament més positiva" que al juliol, quan va comparéixer enmig de la quarta onada, i en un moment en el qual ara l'autonomia es troba en "una fase d'estabilització i de reducció sostinguda" de la incidència. "Tot açò ens permet afirmar que, si no es produeixen canvis, ens trobem en el tram d'eixida de la quarta onada", ha anunciat.

52.154 PERSONES HAN REBUTJAT LA VACUNA

Sobre la vacunació, a més de l'anunci, ha subratllat la "important acceleració" de la campanya i l'augment de població immunitzada, ha qualificat d'"exemplar l'elevada participació" i ha demanat "per favor" que qui no s'haja immunitzat encara "acudisca com més prompte millor a protegir-se i a protegir-nos". Segons les seues xifres, 52.154 persones han rebutjat de forma explícita la vacuna.

En tot cas, Barceló s'ha congratulat que la Comunitat Valenciana haja aconseguit les metes marcades abans del calendari previst i, de fet, ha subratllat que, ara com ara, s'ha sobrepassat en més de deu punts el percentatge de l'objectiu d'arribar al 70% de la població major de 12 anys vacunada amb pauta completa el 9 d'Octubre, ja que més del 80% de la població a vacunar té la pauta completa.

I respecte als alumnes i a dos setmanes de l'inici de les classes, calcula que s'arribarà a un 80% d'escolars totalment protegits, en el qual ha avançat que serà un "curs segur", planificat amb la Conselleria d'Educació i d'acord amb els protocols del Govern.

La compareixença es produeix tres dies abans de la reunió de la Interdepartamental que se celebrarà dilluns que ve per a adoptar mesures en relació amb la desescalada i sobre la qual ha avançat que donarà pas a un "nou escenari de reobertura", com ja va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, "amb alguna flexibilització de les mesures actualment en vigor".