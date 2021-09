La Generalitat dona per finalitzada la preeemergència nivell taronja per pluges i tempestats a Castelló

Així mateix, ha assenyalat que està establit el risc groc per pluges i tempestats en tota la província de Castelló. La Generalitat precisa, en el corresponent butlletí d'informació meteorològica, que els riscos nivell groc no activen la preemergència al no aconseguir-se llindars de risc important.

No obstant açò, des del Centre de Coordinació d'Emergències s'apunta que les pluges poden generar problemes en activitats o localitzacions vulnerables que obliguen a adoptar mesures preventives.