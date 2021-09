"El sistema de radares meteorológicos está obsoleto", afirma un experto tras las inundaciones de esta semana

El director del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Daniel Sempere, urge a aumentar la inversión para prevenir catástrofes climáticas, como las inundaciones de esta semana, y denuncia que la red de radares en Cataluña está obsoleta y no se ha renovado desde principios de los años 90.

En una entrevista, Sempere afirma que a la red de radares meteorológicos le urge una modernización, que ya debería haberse hecho "en 2008 o 2010" y defiende que se trata de una inversión "obligada a corto plazo", pero que, según él, "no se producirá hasta que ocurra una catástrofe humanitaria de mayor magnitud".

Según Sempere, la ola de calor del pasado mes de agosto ha hecho que la temperatura del mar aumente mucho y el posterior período de enfriamiento de la tierra ha causado los aguaceros de esta semana.

El experto en hidrometeorología explica que los modelos meteorológicos actuales no tienen acoplada la variable de la temperatura de los mares, de forma que no han tenido la capacidad de hacer la predicción del temporal y los expertos no previeron unas tormentas tan intensas como las que se originaron finalmente, causando inundaciones en Toledo, Castellón y Tarragona.

Sin embargo, el investigador reconoce que tecnológicamente "se ha avanzado mucho" y que los meteorólogos disponen de buenas herramientas que a día de hoy están operativas, que han mejorado la precisión y fiabilidad de las predicciones de forma "espectacular".

Por otro lado, Sempere, que también es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB) de la Universidad Politécnica de Cataluña, admite que las inundaciones de esta semana, causadas por unas lluvias que los meteorólogos no advirtieron que fueran tan intensas, han sido "un caso excepcional que habrá que mejorar".

"Hay que ir corrigiendo los pequeños defectos que se van dando", dice el experto, que destaca que, "aunque no han funcionado los radares de detección", la gente ha estado "muy preparada" y ello ha provocado que el temporal termine sin ninguna víctima mortal.

Sempere recuerda que, con el cambio climático, las catástrofes relacionadas con el clima son cada vez más frecuentes, como demuestran las inundaciones de Mallorca en 2018, el temporal Gloria en 2020 y los aguaceros de esta semana.

Tendremos que "convivir" con el cambio climático

Para el director del Centro de Investigación Aplicada en Hidrometeorología de la UPC, el cambio climático ya "es inevitable", por lo que recomienda "crear conciencia de que a partir de ahora tendremos que convivir con él", es decir, con desastres meteorológicos cada vez más frecuentes y dañinos.

Además, señala que no se trata de un fenómeno aislado, sino que es un proceso y que en la ribera mediterránea donde vivimos está cambiando el clima.

"Solo piensan en la prevención del cambio climático, cuando lo que hay que hacer es pensar ya en una adaptación", sugiere Sempere.

Uno de los aspectos importantes para Sempere es hacer "análisis de las zonas de riesgo y evaluarlas" para posteriormente mover las viviendas e industrias edificadas en las zonas susceptibles de ser inundables, medidas que ya se han tomado por ejemplo en Países Bajos.

Reconoce que esta medida supondría una transformación social muy importante "porque nadie quiere irse de su casa", por lo que apunta que, para hacer esta transformación, se requiere de "un esfuerzo comunicativo muy grande".

Sempere aconseja transformar las formas de predicción actuales en servicios de información más sencillos de comprender: "Hay que traducir la previsión del tiempo a las consecuencias que esta pueda tener", dice.

Según este experto, en una situación ideal, en un futuro se podrá avisar con tiempo y que cada zona o barrio tenga un plan de acción para implementar en caso de inundaciones.