La red CaixaForum presenta su oferta cultural más extensa y disruptiva con 40 exposiciones

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán, y el director corporativo del Área de Cultura y Ciencia de la Fundación ”la Caixa”, Ignasi Miró, han presentado esta mañana la programación cultural de la institución para la temporada 2021-2022. En el acto también ha participado el director corporativo de Educación y Marketing, Xavier Bertolín, y han estado presentes los directores de los ocho centros CaixaForum, así como el de CosmoCaixa.

La Fundación ”la Caixa” ha dado a conocer las 31 exposiciones que podrán verse en la red más importante de centros culturales privados de España y los 9 proyectos itinerantes que la entidad llevará por todo el territorio español y portugués.

Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, resume así la nueva programación: "Estamos satisfechos de ofrecer, en medio del tiempo de incertidumbre en el que estamos inmersos, una temporada expositiva marcada por la innovación y grandes temas que aúnan pasado, presente y futuro. Se trata de nuestra temporada más extensa, que este curso discurrirá bajo el lema Creemos en la cultura. Crecemos en la cultura. Con ella, queremos brindar al público experiencias extraordinarias y disruptivas. Contribuir a recuperar la ilusión e invitar a la reflexión para repensar el futuro desde una mirada que combina de forma transversal cultura y divulgación científica".

Además, la temporada 2021-2022 supondrá la incorporación definitiva del ámbito digital, para proponer a nuestros visitantes una experiencia ampliada e híbrida que permita acercarse a la cultura tanto en persona como de forma virtual, sin renunciar a la calidad de contenidos y aprovechando las oportunidades que ofrece esta vía».

En línea con la programación de los últimos años, la Fundación ”la Caixa” sigue trabajando cultura y divulgación científica de forma transversal y complementaria. Así, CaixaForum y CosmoCaixa se unen en una misma red y sumarán exposiciones que podrán verse en distintos puntos del territorio.

Tres ejes principales para una pregunta: ¿Quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea?

En esta temporada, la programación se articula en tres ejes principales que giran en torno a una pregunta sencilla y transcendente: ¿Quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea? La respuesta a esta pregunta atravesará toda la programación de la red CaixaForum y CosmoCaixa en tres apartados: Somos pasado, Somos siglo XX y Somos futuro.

Somos pasado

El primero de los ejes surge del convencimiento de que llevamos en nosotros la huella del tiempo, de las mujeres y los hombres que vivieron antes que nosotros, de las grandes figuras del arte, de la ciencia y del pensamiento.

La Fundación ”la Caixa” propondrá un viaje que invitará al público a descubrir los secretos del Sol: la exposición interactiva El Sol. Viviendo con nuestra estrella, que se podrá ver en CosmoCaixa a partir de marzo de 2022 y que cuenta con la colaboración del Science Museum de Londres, mostrará al público la fascinante relación del ser humano con este astro imprescindible para nuestra existencia.

Los mamuts se convertirán en los grandes protagonistas de una muestra que se podrá disfrutar en CaixaForum Sevilla y CaixaForum Zaragoza y que se adentra en la vida de estos animales, que aparecieron en la tierra hace unos cinco millones de años y se extinguieron hace unos cuatro milenios. A través de Mamut. El gigante de la Edad de Hielo, se repasará la época de las glaciaciones y las causas de la extinción de estos mamíferos, de los que hoy en día solo queda una familia: los elefantes.

El último en desaparecer fue el mamut lanudo, del que se han encontrado restos muy bien conservados. ¿Se debió su extinción a un cambio climático o fue exterminado por los seres humanos? Esto continúa siendo un misterio.

En Tattoo. Arte bajo la piel, CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona se acercarán a los orígenes de una práctica ancestral que funciona como marca identitaria y que se ha convertido en objeto de fascinación y de creación artística contemporánea. Esta colaboración con el Musée du Quai Branly - Jacques Chirac abordará el múltiple papel social y antropológico de los tatuajes y analizará el resurgimiento de este fenómeno, que hoy es permanente y global. Mediante un enfoque etnográfico, geográfico y artístico, explorará los distintos usos y funciones del tatuaje a través de las diversas épocas y culturas. Reunirá más de 150 obras históricas y contemporáneas procedentes de distintas regiones del mundo, entre ellas, una veintena de modelos de silicona tatuados por maestros de este arte de todo el mundo. Tattoo. Arte bajo la piel destacará el gesto del artista, la aparición de estilos sincréticos y los intercambios entre tatuadores de todo el mundo.

La muestra Momias del Antiguo Egipto. Redescubriendo seis vidas, que se podrá ver en CaixaForum Madrid en julio de 2022, acercará al público la vida de seis personas escondidas detrás de seis cuerpos momificados, en una colaboración con el British Museum, con quien la Fundación ”la Caixa” mantiene una alianza estratégica de primer nivel. Gracias al poder de las nuevas técnicas no invasivas se han podido realizar avances extraordinarios en el conocimiento de las momias, por lo que ya no es necesario retirar los vendajes para descubrir la identidad escondida detrás de estos seis individuos. Así, la exposición revelará quiénes fueron aquellos hombres y mujeres, qué edad tenían y de qué murieron. Y es que cada momia tiene una historia que contar. La exposición reconstruye la vida de seis personas en un periodo de 400 años: un sacerdote (c. 800 a. de C.), una mujer tebana (c. 700 a. de C.), un sacerdote del delta del Nilo (c. 700 a. de C.), un oficial de Tebas (c. 600 a. de C.), un niño (siglo I) y un joven egipcio del periodo grecorromano (c. 100 a. de C. - 100 d. de C.). A partir de estos casos particulares, el público podrá adentrarse en la historia de las momias, en las técnicas de preservación del cuerpo entre los antiguos egipcios y en sus ideas sobre el más allá.

Con el fin de celebrar el 275.º aniversario del nacimiento de Francisco de Goya, la Fundación ”la Caixa” se ha sumado al homenaje de Carlos Saura a una de las obras más célebres del artista de Fuendetodos: Los fusilamientos del 3 de mayo. En una colaboración con Aragón TV y el Gobierno de Aragón, el cineasta oscense ha llevado a cabo un cortometraje que recrea la

escena plasmada por Goya y que se podrá ver acompañado de una pequeña muestra a finales de septiembre en CaixaForum Zaragoza. Filmando a Goya. Una mirada de Saura supone la culminación del cortometraje que se presentará el jueves 9 de septiembre en el Museo del Prado.

La imagen humana. Arte, identidades y simbolismo, colaboración con el British Museum que viajará de CaixaForum Madrid a Sevilla y Zaragoza, aporta un apasionante recorrido por uno de los grandes temas —quizás el más recurrente— del arte figurativo: el ser humano. Las obras icónicas de antiguas civilizaciones del British Museum se combinan con una selección de obras de arte contemporáneo de la Colección de la Fundación ”la Caixa” y con algunos préstamos importantes de otras instituciones, como el Museo del Prado. En un mismo espacio se yuxtaponen piezas de épocas, temáticas y culturas absolutamente diversas. En todos los rincones del mundo, las personas han creado constantemente representaciones de sí mismas. Muchas de estas representaciones contienen un simbolismo complejo; otras nos remiten a la belleza y al misterio del cuerpo humano a través de distintas vías, desde la más extrema estilización hasta el hiperrealismo.

La exposición Faraón. Rey de Egipto, otra colaboración con el British Museum, seguirá su periplo por CaixaForum Zaragoza y CaixaForum Palma. Los faraones, los señores de las dos tierras, eran los encargados de proteger Egipto de sus enemigos y de garantizar la maat, el orden del universo. Tras las imágenes y los objetos del antiguo Egipto que han llegado hasta nuestros días se esconde la realidad de un imperio que ha fascinado al ser humano a lo largo de la historia. Faraón presenta dichos objetos con especial atención a distintos aspectos de los monarcas egipcios, como el carácter divino de los faraones, la simbología de las vestimentas y las joyas, la religiosidad, los rituales, la organización administrativa del país, las guerras expansivas y de protección, y por supuesto, la vida en palacio.

En Arte y mito. Los dioses del Prado, CaixaForum Lleida y CaixaForum Girona ahondarán en el modo en que la mitología clásica ha sido una constante fuente de inspiración para numerosos artistas a lo largo de la historia. De hecho, estas fabulosas narraciones han quedado recogidas en piezas cerámicas, bloques de mármol, medallas, tablas y lienzos como los que forman parte de esta exposición. Integrada exclusivamente por obras del Museo Nacional del Prado, con el que la Fundación ”la Caixa” mantiene una estrecha colaboración, la muestra ofrece una amplia mirada sobre la mitología grecorromana y su representación por parte de artistas de la talla de Francisco

de Zurbarán, José de Ribera y Pedro Pablo Rubens, entre otros. Además, la exposición contrapone el discurso clásico de las piezas procedentes del Museo del Prado con la contemporaneidad de los mitos en el siglo XXI.

La unión entre el mundo artístico y el científico marca también la experiencia Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta. Este proyecto itinerante se centra sobre todo en la actitud de Leonardo ante la vida, en su mirada curiosa y en su capacidad de cuestionar. El resultado de esta forma de interactuar con la realidad fue un pensamiento diferente e innovador que aun hoy consideramos “genial”. Un espectáculo audiovisual conecta el pensamiento de Leonardo con nuestro día a día, y cuatro grandes maquetas reproducen fielmente algunas de sus ideas más modernas y premonitorias.

La Sala Universo de CosmoCaixa presenta un hilo argumental que, cronológicamente, abarca desde el big bang hasta las últimas fronteras del conocimiento. El recorrido a través de los tres ámbitos de la sala (Kósmos, Evolución y Fronteras) tiene como objetivo estimular la curiosidad científica de los visitantes a partir de experiencias interactivas, objetos reales y reproducciones científicas y artísticas de máxima calidad. La Sala Universo, donde arte y ciencia se dan la mano gracias a la aportación de numerosos artistas, alberga varios módulos que abordan grandes pilares para el conocimiento y la ciencia, entre ellos, el big bang, la física cuántica, la tabla periódica, la posición de la Tierra respecto al Sol, la tectónica de placas, el impacto de las acciones humanas sobre el planeta, la luz, la evolución humana, las lenguas, la escritura y los robots.

Somos siglo XX

Este eje temático pretende aproximar a los visitantes a una época de cambios que ha superado las barreras entre las artes y las ciencias, y que ha abierto nuevas perspectivas para la humanidad. ¿Podemos entender nuestro presente sin mirar al pasado más reciente? La programación de CaixaForum invitará a redescubrir el arte de René Magritte, la obra pionera del inventor Nikola Tesla, la dimensión cultural y social del cómic, y la llegada del hombre a la Luna, así como las relaciones entre el cine y la moda con una exposición de autor, de la mano del creador de moda Jean Paul Gaultier.

Con la exposición Cine y moda. Por Jean Paul Gaultier, la Fundación ”la Caixa” y la Cinémathèque Française prosiguen la colaboración que ha

permitido presentar muestras de referencia sobre la cultura del cine. En esta ocasión se ha invitado al diseñador de moda Jean Paul Gaultier a hacer una mirada de autor sobre los vínculos entre la moda y el cine a partir de las colecciones de la Cinémathèque Française y a través de vestidos, conjuntos y piezas de alta costura, accesorios de moda, dibujos, carteles de películas, fotografías de rodaje, documentos, reconstrucciones de decorados y extractos de películas de más de veinte prestadores internacionales. La muestra, que se podrá ver en CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona, revisa la presencia del mundo de la moda y los desfiles en el cine, las colaboraciones de grandes modistos en el vestuario de películas y la creación de los arquetipos masculinos y femeninos. Y, con un toque Gaultier, dedica una atención especial a las figuras heterodoxas de guerreros y guerreras, andróginos y travestis, a la influencia de la cultura rock, punk y queer que, en los últimos años, tanto han marcado la moda.

Otra de las novedades de la temporada pasa por el desembarco en CaixaForum Barcelona de la exposición La máquina Magritte, una colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La muestra constatará el carácter no sistemático, pero sí metódico, de la obra del pintor belga. Las numerosas réplicas y variantes en el trabajo de Magritte fueron un modo «de precisar el misterio, de poseerlo mejor». El propio artista reconocía que su procedimiento central consistía en generar variaciones y combinaciones a partir de un número reducido de motivos. La exposición presenta 70 pinturas junto a una selección de fotografías y películas familiares procedentes de más de 50 museos y colecciones de Europa, Canadá, México, China, Estados Unidos y Japón.

El estreno de la exposición Cómic en CaixaForum Madrid reivindicará este arte como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios, utopías y distopías. Esta exposición, de producción propia, presenta la obra de los grandes maestros universales y también de clásicos del cómic de nuestro país, que ha contado con guionistas y dibujantes reconocidos internacionalmente. Desde sus orígenes a principios del siglo XX, el cómic ha sido un espejo de la realidad y ha mostrado aspectos que pasaban desapercibidos en las otras artes.

Justo a inicios del siglo XX, en torno a la fecha mágica de 1900, el cartel litográfico vivió una edad de oro, fruto de la creatividad de una generación excepcional de artistas de las innovaciones de las artes gráficas. Esta temática

la aborda la exposición Carteles de la vida moderna. Los orígenes del arte publicitario, una colaboración con el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) que se estrenará este mes de septiembre en CaixaForum Sevilla y que en marzo viajará a CaixaForum Lleida. La exposición permitirá revivir la euforia del cambio de siglo, cuando los carteles, de gran formato y a todo color, transmitían la promesa de una felicidad incomparable.

Otro de los estrenos de la temporada girará en torno a la figura de Nikola Tesla, considerado uno de los genios de la ciencia y la tecnología más importantes de la historia y uno de los inventores del siglo XX. La exposición Nikola Tesla. El genio de la electricidad moderna, que abrirá sus puertas en CosmoCaixa este octubre en colaboración con el Nikola Tesla Museum, ahondará en la vida y la obra de esta figura clave en la historia de la ciencia y considerada fundadora de la tecnología moderna.

En la línea de descubrir a genios del siglo XX, CaixaForum Barcelona recorre la obra del creador francés Jean Prouvé, una figura clave en la arquitectura y el diseño que trabajó con un gran objetivo: industrializar la construcción y conseguir una producción en serie de muebles con materiales sencillos, resistentes y elegantes con finalidades sociales. El universo Jean Prouvé. Arquitectura, industria, mobiliario es una retrospectiva en colaboración con el Centre Pompidou de París, con quien la Fundación ”la Caixa” mantiene una alianza internacional.

Junto con la arquitectura, el diseño protagoniza otros proyectos en curso, como Objetos de deseo. Surrealismo y diseño. 1924-2020, que este mes de septiembre aterrizará en CaixaForum Girona para presentar la gran influencia que el movimiento artístico surrealista ha tenido sobre el diseño, desde mobiliario, interiores y moda hasta películas y diseño gráfico, de 1924 a la actualidad. Se trata de una colaboración con el Vitra Design Museum que cuenta con obras de artistas de la talla de Salvador Dalí, Leonor Fini, Yves Tanguy, Meret Oppenheim o Man Ray.

Otros de los protagonistas indiscutibles de la temporada volverán a ser los vampiros, que seguirán colonizando CaixaForum Sevilla hasta el 1 de noviembre a través de una exposición que recorre el mito vampírico y muestra su evolución poniendo el acento en las numerosas recreaciones cinematográficas, cómics y series de televisión que han vivido, especialmente en el siglo XX. Vampiros. La evolución del mito es una colaboración con la Cinémathèque Française.

De la pantalla a las salas de exposición saltarán algunos de los grandes protagonistas de las películas de Pixar, que durante esta temporada llenarán de fantasía CaixaForum Palma y CaixaForum Tarragona. Con Pixar. Construyendo personajes, los visitantes podrán descubrir el origen y las vicisitudes que atraviesan los personajes hasta convertirse en los entrañables protagonistas de películas como Toy Story, Monstruos SA, Los increíbles y Del revés, entre otras.

También en el ámbito del cine, seguirá recorriendo el territorio español y portugués la muestra Empieza el espectáculo. Georges Méliès y el cine de 1900. Tras la organización de una gran retrospectiva sobre el cineasta francés que pudo verse en distintos centros CaixaForum, este innovador proyecto itinerante traslada a los visitantes a los años en los que el cine se convirtió en un espectáculo popular gracias, en gran medida, a los inventos y las técnicas desarrollados por Georges Méliès.

Junto con el Museo Nacional de Escultura, CaixaForum Zaragoza acogerá la exposición Non finito. El arte de lo inacabado, que se sumerge en la poética del arte inconcluso. La exposición explora obras de arte de todas las épocas que, por diferentes motivos, han permanecido inacabadas, han quedado interrumpidas o han sido concebidas de forma intencionada como fragmentos. La muestra, que reúne 94 obras de más de 40 museos y colecciones, subraya la predilección constante de los artistas a lo largo de la historia por las formas fragmentarias.

El sueño americano. Del pop a la actualidad seguirá su andadura en CaixaForum Zaragoza para sumergir a los visitantes en seis décadas de arte gráfico en Estados Unidos que sirven de testimonio de los cambios sociales y políticos vividos en ese país. Esta exposición ofrece una oportunidad única para ver cómo han trabajado el grabado grandes artistas norteamericanos, con obras de Rauschenberg, Lichtenstein, Ruscha, Jasper Johns, Bourgeois, Andy Warhol y De Kooning, entre otros.

Hermen Anglada-Camarasa y Joaquim Mir en Mallorca se podrá visitar en CaixaForum Palma hasta finales de diciembre. Se trata de un diálogo entre ambos pintores paisajistas, que en su búsqueda de la belleza, el color y la luz tuvieron un papel decisivo en la creación de la imagen mítica de la isla.