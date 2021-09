Cancelan 'Dragon Ball Super' en Argentina por una escena con supuestos "abusos a una adolescente"

El anime Dragon Ball Super ha sido eliminado de la televisión de Argentina después de que el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires presentara una queja por los supuestos abusos a una joven que aparecían en uno de sus capítulos.

El episodio de la serie, emitida en el país latino en el canal Cartoon Network, es el 91, en el cual el Maestro Muten Roshi, cuyo gag cómico es su perversión y su pasión por las mujeres, se encierra con una adolescente que grita "no" y a la cual no deja salir de la habitación mientras, fuera, los personajes no hacen nada por impedirlo.

"Contiene una escena de abuso y sometimiento por parte de un varón adulto mayor hacia una adolescente que resulta sumamente inconveniente en relación con la problemática del abuso sexual en la niñez y adolescencia", señala la denuncia del Ministerio.

"La escena retrata cómo la negativa de la joven resulta desoída por el maestro, quien continúa forzando el encuentro, al tiempo que los demás personajes, visiblemente conmovidos y angustiados por la situación, observan en silencio el accionar violento y abusivo del varón adulto", añaden.

Ante la denuncia, Cartoon Network anunció que había retirado Dragon Ball Super de la emisión y que revisarán toda la serie para evitar que esto vuelva pasar. Aun así, aún no han confirmado que el anime vuelve a emitirse.

Bajan Dragon Ball Z por “cuestiones de genero” mientras en el bailando se pone en bolas a una mujer y se le tira leche encima en vivo.

Todo muy coherente. — El de la Dinastia (@momorelojero) August 31, 2021

Cancelan Dragon Ball por supuesto machismo.

Ahhh pero el presidente @alferdez 🤔 pic.twitter.com/i6sz8LP7W5 — Nicolás CARP🤍❤🤍 (@Nicocarpoficial) August 31, 2021

El Kirchnerismo: "Sacamos a Dragon Ball de la TV porque es sexista y genera violencia simbólica".

Jair Bolsonaro: pic.twitter.com/ernmtgLBcV — Mike Luca ⚓ (@MikeLuca7) September 1, 2021

Sin embargo, algunos fans argentinos de la serie han visto exagerada esta medida teniendo en cuenta los contenidos que se pueden ver en otros canales nacionales o algunas de las declaraciones de su presidente, Alberto Fernández.