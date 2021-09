Soraya actualiza su situación sobre cómo lleva el segundo embarazo: "La edad va pesando"

Soraya Arnelas ha dado a conocer su estado durante la semana 30 de embarazo. Deseosa de tener a su pequeña Olivia entre sus brazos y con una sonrisa en su rostro, ha compartido a los medios que “cada embarazo es un mundo" y se encuentra "muy bien".

En una comparación con su primer embarazo, ha mencionado que, pese a que "le deja dar conciertos", su edad "va pesando y la lumbar no la misma", algo que ya hablaba anteriormente por los dolores ocasionados. No obstante, ha insistido en su buen estado de salud y tiene previsto seguir trabajando hasta el próximo 15 de octubre.

Con una parada fijada desde esa quincena hasta el 10 de noviembre, días que tomará con calma para recibir a Olivia, ha insistido en que va a aprovechar "hasta el último momento si todo va bien" dentro de su jornada. "De hecho, hoy estoy aquí y me apetece celebrarlo con mis compañeros", ha añadido.

La cantante ha aprovechado para concretar sobre las ganas que Manuela, su niña de cuatro años, tiene de conocer a su hermana: "Abraza la barriga, a mamá la cuida, es muy cariñosa". De momento tiene necesidad de conocer a su hermana, según añade, algo que "cambiará" cuando las pequeñas hermanas tengan sus primeros enfrentamientos por algún juguete.

Soraya Arnelas se vacuna y da fin a las polémicas

Respecto a la vacuna, Soraya ha admitido que ya ha cumplido con su dosis debido a que tiene un trabajo próximo a las personas, "no es que tenga que dar ejemplo" pero sí cuenta con una responsabilidad y una "posición como figura pública".

“Lo que yo hago es fiarme de los facultativos. Al principio me recomendó que no, a los meses volvimos a hablar y me dijo que me vacunase”, ha aclarado. Debido a esta situación presente por el Covid, la cantante ha admitido que esperará "un par de años" hasta celebrar la boda decentemente y "por todo lo alto".