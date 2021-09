Hidraqua i les seues empreses participades a la Comunitat intensifiquen els treballs a la xarxa davant la tardor

"Malgrat que la tasca de manteniment d'instal·lacions es desenvolupa al llarg del tot l'any, en aquests moments s'intensifiquen els treballs per a poder respondre de la millor manera possible davant les pluges pròpies del mes de setembre", destaquen responsables d'Hidraqua.

Ara com ara, el manteniment de la xarxa es troba digitalitzat a través d'una ferramenta que permet disposar de totes les dades d'interés: cartografia, inspeccions, manteniments preventius i correctius que s'han dut a terme, entre uns altres.

Aquesta informació resulta "extremadament important" de cara a poder realitzar una planificació "eficient i eficaç" de les tasques a realitzar. La seua gestió es realitza a través del centre d'innovació Dinapsis a fi d'oferir una "major eficiència" de gestió i poder analitzar l'estat de les instal·lacions abans, durant i després de les pluges.

Finalment, la companyia disposa de ferramentes innovadores de previsió meteorològica, gestionades també a través de Dinapsis. Les dades obtingudes mitjançant aquestes ferramentes s'utilitzen tant per a avisar les autoritats, així com perquè Hidraqua i les seues empreses participades puguen executar les accions oportunes per a disposar de les instal·lacions de pluvials en les millors condicions.

Depenent del nivell de l'alarma, es mobilitzen una sèrie d'equips, tant propis com a subcontractats, que s'encarreguen de les tasques d'inspecció i maniobra sobre senyalització, reixetes o tancat de les zones o punts més problemàtics.

Una vegada aquests efectes meteorològics arriben als municipis des de la zona d'operacions de Dinapsis, la companyia controla en temps real, a través del Telecomandament, l'estat de totes les instal·lacions. Açò permet agilitat i rapidesa de resposta davant qualsevol anomalia de la xarxa.