Georgina Rodríguez muestra en 'Soy Georgina', cómo pasó de vender lujo a que se lo regalaran para lucirlo

El titular lo deja claro: Soy Georgina. Así se llama el reality de Netflix en el que la modelo e influencer española muestra cómo es su día a día, su trabajo y la relación con su familia, incluido su marido, el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo.

Este espacio, de próximo estreno, se ha presentado en el FesTVal de Televisión de Vitoria, donde el director de Entretenimiento de Netflix España, Álvaro Díaz, ha explicado que la protagonista de este primer reality de Netflix España sobre la vida de una celebrity es "una chica muy natural".

"Mi vida cambió, he pasado de no tener nada a tenerlo todo, de vender lujo en una tienda a que me lo regalen para lucirlo", explica la propia Georgina.

La ahora modelo de fama mundial un jueves de agosto salía de trabajar y se encontró con Cristiano Ronaldo y "su vida cambió radicalmente".

"Alfombras rojas, lujo, viajes y una vida profesional como modelo, influencer, bailarina...", son algunas de las cosas que muestra este formato, donde además vemos a Georgina con sus hijos, sus viajes, la presión a la que la someten los paparazzies y por supuesto, su relación con el futbolista.

"Fue un momento como de un clic", dice Ronaldo en una de las entrevistas que concede durante Soy Georgina. "Nunca pensé que tendría esa magnitud, que me iba a enamorar de ella", explica el jugador.

"Muchos saben mi nombre, pero pocos saben quien soy", dice por su parte Georgina, que se enfrenta a momentos emotivos como el de regresar a Jaca, ciudad donde se crió y a la que llevaba años sin volver.

"El acceso a su vida ha sido total, como madre, como pareja y como empresaria", explica Álvaro Díaz, que también aclara el papel del futbolista en este reality. "La participación y la involucración de Cristiano es total, pero es una visión de quién es Giorgina y está centrado en ella". Por supuesto, también aparecen en el documental las muchas personas famosas, actores, actrices y cantantes con las que la modelo se relaciona en su trabajo y los eventos a los que acude.